На Украине заявили о незаконности закрытия участков в России

Решение Украины о закрытии всех избирательных участков на территории России является грубым нарушением конституции страны, заявил лидер «Оппозиционной платформы – За жизнь», депутат Верховной рады Юрий Бойко.

«Закрытие избирательных участков – это грубое нарушение Конституции. Люди имеют конституционное право избирать президента Украины», – цитирует ТАСС выступление Бойко в эфире «112 Украина».

Он считает, что решение украинского ЦИК говорит о том, что власть готовится к массовой фальсификации на выборах президента.

«Те люди, которые работают в России, явно не являются сторонниками действующей власти, потому что она их вытолкнула за границу, заставила искать рабочие места в другой стране. И это не только Россия, это Польша, Чехия и другие страны», – считает он.

Ранее антиконституционным решение ЦИК называл депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

31 декабря ЦИК Украины ликвидировала все участки для голосования в России. Глава МИД Украины Павел Климкин сообщал, что решение о ликвидации принято с целью обезопасить украинских граждан.