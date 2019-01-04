Властям Украины дали обидное определение из-за избирательных участков в России

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович, рассказывая о закрытии избирательных участков на территории России, сказал, что Украиной «правят дебилы» и назвал это решение антиконституционным.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что проведение выборов в России опасно для украинцев.

«Я считаю, что это (закрытие избирательных участков в России) не просто антиконституционно, это доказывает, что у нас правят дебилы. Я просто не верю, что в такой великой и сильной стране, как Украина, может быть такой министр иностранных дел, который несет такую ахинею. Так закройте посольство тогда вообще, если вы не можете им управлять, закройте все», – сказал Рабинович в интервью «112 Украина», передает РИА «Новости».

31 декабря ЦИК Украины ликвидировала все участки для голосования в России.