Глава МИД Украины объяснил закрытие избирательных участков в России

Решение о ликвидации избирательных участков, находящихся в России, принято с целью обезопасить украинских граждан, сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

«Главный мотив, который обусловливает закрытие участков в России, это, безусловно, безопасность. И речь здесь даже не о таких вещах, как возможная инфильтрация агентов ФСБ в состав избирательных комиссий, влияние на них и многое другое. Нас беспокоит прежде всего безопасность украинских граждан», – цитирует УНИАН колонку Климкина в издании «Украинская правда».

Он отметил, что у него нет сомнений в том, что участники голосования «обязательно окажутся под колпаком ФСБ и рискуют в ближайшее время стать жертвами репрессий».

По его словам, сейчас в России под арестом сидят десятки украинских граждан.

В то же время он сообщил, что на территории России находятся с визитом 2,5 млн граждан Украины, и он о них беспокоится.

Климкин сообщил, что постоянно проживающие в России украинцы смогут проголосовать в посольствах Украины в Грузии, Финляндии и Казахстане.

Ранее в понедельник в день начала президентской избирательной кампании на Украине Центральная избирательная комиссия страны внесла поправки в постановление о создании избирательных участков, которыми ликвидировала все участки для голосования в России.