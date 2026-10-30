Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Бывший глава Ростовавтодора арестован по делу о коррупции
Суд арестовал экс-главу Ростовавтодора Дегтярева по делу о коррупции
Суд в Ростове-на-Дону заключил под стражу бывшего руководителя Ростовавтодора Станислава Дегтярева по подозрению в серии коррупционных преступлений.
Бывшему руководителю организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК по Ростовской области.
По версии следствия, экс-руководитель Ростовавтодора подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, двух эпизодах служебного подлога и злоупотреблении должностными полномочиями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд продлил арест бывшего продюсера Олега Газманова Филиппа Россы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
В апреле суд взыскал в доход России 27 коммерческих организаций из-за связи с коррупционной схемой бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба.