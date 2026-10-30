У бывшего депутата из Волгограда конфисковали имущество на 500 млн рублей

Суд конфисковал имущество экс-депутата Волгограда Зверева на 500 млн рублей

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщает прокуратура Волгоградской области в Max, Зверев незаконно совмещал полномочия депутата с предпринимательской деятельностью. Доход от бизнеса позволял ему приобретать дорогостоящее имущество и вкладывать средства в развитие своего дела.

Для ухода от необходимости декларирования активов и сокрытия реального финансового положения бывший депутат регистрировал недвижимость на родственников и доверенных лиц. Общая стоимость незаконно приобретенных объектов составила порядка 500 млн рублей.

По инициативе надзорного ведомства решение суда об обращении имущества в собственность государства обращено к немедленному исполнению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Росфинмониторинг сообщил о сумме исков о конфискации имущества коррупционеров в 2 трлн рублей за прошлый год.

В марте председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о необходимости введения уголовного наказания в виде полного изъятия имущества взяточников.

В прошлом году в Советский райсуд Махачкалы поступил иск Генпрокуратуры с требованием изъятия имущества на 2 млрд рублей у бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева.