ОБСЕ запросило у России наблюдателей за президентскими выборами на Украине

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ запросило у МИД России краткосрочных наблюдателей для командирования на Украину по президентским выборам в стране.

Россия использует право наблюдать за выборами президента на Украине, кандидаты в краткосрочную миссию будут направлены в БДИПЧ, сообщили в МИД, передает ТАСС.

Напомним, пресс-секретарь погранслужбы Украины Олег Слободян заявлял, что представителей России не пропустят через границу для наблюдения за президентскими выборами.

Ранее Россия в целях безопасности решила не направлять наблюдателей на Украину, однако отметила, что если ОБСЕ побудит Киев соблюдать свои обязательства в рамках организации президентских выборов, то российские наблюдатели будут готовы отправиться в соседнюю страну.