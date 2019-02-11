Украинские пограничники пообещали не пускать российских наблюдателей

Представителей России не пропустят через границу для наблюдения за президентскими выборами в стране, заявил пресс-секретарь погранслужбы Украины Олег Слободян.

«Что касается наблюдателей, мы работаем с Центральной избирательной комиссией и по тем спискам аккредитованных наблюдателей, которые они нам предоставляют», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Прямой».

«Кроме того, есть решение Верховной рады о непропуске наблюдателей от России, поэтому мы будет действовать в рамках законодательства», – добавил он.

На прошлой неделе Верховная рада приняла закон, согласно которому наблюдатели от России не могут принять участие в выборах президента Украины. Закон был принят, несмотря на то, что в ОБСЕ запрет на участие российских наблюдателей называли недопустимым. БДИПЧ начало свою работу без россиян в составе миссии.

Россия в целях безопасности решила не направлять наблюдателей на Украину, однако отметила, что если ОБСЕ побудит Киев соблюдать свои обязательства в рамках организации президентских выборов, то российские наблюдатели будут готовы отправиться в соседнюю страну.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, что означает отказ России отправлять наблюдателей на украинские выборы.