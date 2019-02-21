МИД ответил на совет ОБСЕ не направлять наблюдателей на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала совет ПА ОБСЕ к России не направлять наблюдателей на выборы президента Украины, заметив, что ранее именно эта международная организация просила об обратном.

«Две важные ремарки. Первая. Дело в том, что международных наблюдателей, представляющих различные страны и политические силы, придумала не Москва. Вторая. Именно представители ОБСЕ настоятельно просили Россию направить наблюдателей на украинские выборы», – написала Захарова в своем Facebook.

Она также заметила, что в просьбе глава ПА ОБСЕ указал на предпосылки для провокаций в случае отправки российских наблюдателей на украинские выборы.

«Даже Парламентская ассамблея ОБСЕ осознала, что киевский режим пойдет на провокации, лишь бы сорвать объективное наблюдение за выборами», – заметила Захарова.

Ранее председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели заявил, что России не надо отправлять наблюдателей на выборы президента Украины, чтобы избежать провокаций.