Глава ПА ОБСЕ посоветовал России не отправлять наблюдателей на Украину

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели заявил, что России не надо отправлять наблюдателей на выборы президента Украины, чтобы избежать провокаций.

«Я считаю, что со стороны РФ... все-таки если не делать этого, будет лучше. Это наше видение», – сказал Церетели, передает РИА «Новости».

Он добавил, что это «в какой-то степени» будет более провокационным движением.

«Кто будет гарантировать, что приедут российские наблюдатели... Это (запрет со стороны Киева) уже принято, это уже есть», – отметил Церетели.

Он также констатировал, что Парламентская ассамблея ОБСЕ не сможет гарантировать безопасность для российских наблюдателей на украинских выборах.

Ранее российская делегация на ПА ОБСЕ заблокировала принятие рекомендации о возможности стран отказывать из-за конфликта интересов в наблюдении за выборами представителям других государств от международных организаций.

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявлял, что Киев все еще пренебрегает своими обязательствами в ОБСЕ, не пуская российских наблюдателей.