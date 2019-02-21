Россия на ПА ОБСЕ блокировала рекомендацию не пускать наблюдателей на выборы

Российская делегация на ПА ОБСЕ заблокировала принятие рекомендации о возможности стран отказывать из-за конфликта интересов в наблюдении за выборами представителям других государств от международных организаций, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Считаем, что принцип, когда наблюдаемый определяет годность или негодность наблюдателя, не отвечает интересам независимого исследования демократичности процедуры выборов. И еще одно: как-то по странному стечению обстоятельств как раз в связи с нежеланием Украины исполнять обязательства ОБСЕ по наблюдению за выборами, именно в этих правилах появляется пункт, по которому страна, имеющая тот или иной конфликт, может отказать в участии наблюдателям», – заявил Толстой, передает РИА «Новости».

Политик уточнил, означает ли это, например, что поскольку в отношении России действуют незаконные экономические санкции, то есть по сути объявлена экономическая война, появляется вопрос в том, приедут ли в России наблюдатели от ОБСЕ.

«Я считаю, что очень хорошее, правильное начало этой работы, но в том виде, в котором сейчас эти принципы наблюдения изложены, принимать мы не должны, мы должны доработать», – заключил он.

Толстой пояснил, что, согласно рекомендациям, «Принимающая сторона может фактически отвергнуть того или иного наблюдателя от международной организации под предлогом конфликта интересов». «Фактически, конечно, такая возможность дает некую индульгенцию киевским властям на нарушение фундаментальных принципов наблюдения за выборами», – пояснил Толстой.

«Нам удалось сейчас предотвратить принятие этого документа («Проекта руководящих принципов ПА ОБСЕ по наблюдениям за выборами») консенсусом, вернуть его на доработку», – подчеркнул он.

Зимняя сессия ПА ОБСЕ проходит в Вене 21-22 февраля.

В понедельник действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак на встрече с главой украинского МИДа Павлом Климкиным заявил, что отказ Киева пригласить российских наблюдателей на выборы противоречит принципам и обязательствам государств-участников ОБСЕ.

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявлял, что Киев все еще пренебрегает своими обязательствами в ОБСЕ, не пуская российских наблюдателей, что ставит под вопрос легитимность предстоящих выборов президента Украины.