Киев нашел «моральную основу» своему решению не пускать наблюдателей ОБСЕ от России

Наблюдатели от России, предложенные Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, не будут зарегистрированы на выборы президента Украины, заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин.

«Я считаю, что это вопрос решенный. Для этого есть политическая, юридическая и моральная основа. К тому же Верховная рада приняла соответствующий закон, поэтому российских наблюдателей здесь не будет», – заявил министр «Интерфаксу».

Ранее в пятницу стало известно, что Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ включило 24 россиян в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах на Украине.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. На пост главы государства претендует 39 кандидатов. При этом Украина решила не пускать в страну на выборы наблюдателей из России: 7 февраля Верховная рада приняла соответствующий закон.