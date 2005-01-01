Выборы президента Украины оказались полны неожиданностей

Выборы президента Украины в 2019 году выглядят уникальными по многим параметрам. Прежде всего – напряженностью борьбы и полной ее бессмысленностью для страны. Достаточно вспомнить рекордное число зарегистрированных кандидатов (44) и то, что тройку лидеров составляют кандидаты промайданного лагеря. Есть ли у Порошенко шансы остаться президентом – и какие главные сюрпризы преподнесли эти выборы?

Задачей украинских выборов, поставленной «Вашингтонским обкомом», является полная юридическая легитимация власти, установленной на Майдане в 2014 году. США на протяжении пяти лет убеждают весь мир в том, что никакого государственного переворота не было, а был мирный переход власти от «авторитарного режима Януковича» к новой, демократической власти. Война же случилась исключительно из-за «российской агрессии».

Для реализации этого проекта важно было исключить участие в выборах любых немайданных политических сил (что было легко осуществлено комплексом политических и репрессивных действий), а потом провести выборы из прозападных кандидатов в полном соответствии с демократической процедурой.

Последнее очень важно, поскольку в юридическом отношении сомнительна легитимность только президента Петра Порошенко – его избрали при живом президенте Януковиче, которого после Майдана постеснялись отстранить от должности в соответствии с конституционной процедурой. Таким образом, президентские выборы должны завершить избирательный цикл и окончательно легитимизировать новую власть.

Из этого следуют два вывода:

1. Для США вообще не имело значения, кто победит. Все реальные кандидаты проамериканские или вынуждены считаться с интересами США.

2. Выборы должны произойти в штатном режиме – без военного положения (что несколько дико для страны, официально провозглашенной жертвой агрессии) и майданов, которые могут поставить под вопрос легитимность нового президента. К фальсификациям это не относится – президент должен быть легитимен, но не должен быть неуязвим.

Стартовые условия

Петр Порошенко, избранный в 2014 году в первом же туре, уже в 2016 потерял значительную часть популярности. К началу избирательной кампании он подходил в очень плохой электоральной форме, занимая 4-5 место в данных социологических опросов.

Твердо лидировала Юлия Тимошенко, которой удивительным образом удалось возродиться как фениксу из пепла. Никто не верил, что после двух поражений на президентских выборах можно опять получить убедительную поддержку, но ей это удалось. Впрочем, удача Тимошенко была связана с тем, что президент сознательно самоустранился от социально-экономической проблематики, а новый премьер Гройсман не понял, что после жесткой «рейганомики» Яценюка ему надо продемонстрировать барскую милость к смердам. В этих условиях социальный популизм Тимошенко оказался востребован.

Другими лидерами оказались Анатолий Гриценко и Юрий Бойко.

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Гриценко – стопроцентно прозападный политик с имиджем честного человека (последнее – не преувеличение, против него так до сих пор и не нашли сколько-нибудь убедительного компромата, хотя старались). При этом, он совершенно беспомощен в политтехнологическом смысле – не доверяет профессионалам и неблагодарен по отношению к тем, кто готов на него работать просто так. Потому – не избираем.

Бойко – представитель остатков Партии регионов, которой разрешили остаться в политике в уважение заслуг при организации Майдана, и которые привычно опираются на электорат Юго-Востока страны.

Собственно, длительное время основной расчет Порошенко был именно на последнего – большинство населения (включая и базовый электорат ПР) в пострегионалах разочаровано, потому можно было легко провернуть схему «голосуй или проиграешь», а-ля Россия-1996 или Украина-1999. Однако уже в ходе кампании от этой схемы пришлось отказаться.

Миссия-2

Еще задолго до начала кампании стало понятно, что помимо американских планов есть планы и украинские. А именно – граждан достал действующий политический класс. В том числе и тот, который победил на Майдане. Претензий к политикам более чем достаточно – падение уровня жизни, коррупция, неспособность окончить войну… Политики виноваты не во всем, но перед страной встала проблема решительного обновления политического класса.

Определенные надежды в обществе связывались с людьми, которые попали в парламент после Майдана – героические комбаты, честные журналисты и т.п. Однако политический класс отлично понимал угрозу и принял меры.

Комбаты, все как один, оказались жуликами и ворами. Заодно был решен вопрос причин военных поражений 2014 года – во всем виноват «фельдмаршал Семен Семенченко», оказавшийся севастопольским жуликом Константином Гришиным. Ничуть не лучше оказалась ситуация с честными журналистами. Честнейший из честных Сергей Лещенко не смог объяснить происхождения средств, на которые он купил квартиру в центре Киева.

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



Мэр Львова Андрей Садовой демонстрировал впечатляющие рейтинги, но очень быстро «сдулся» по итогам «мусорного скандала». Садовой, понятно, валит проблемы с вывозом мусора на спецоперацию администрации президента, но АП просто воспользовалась бесхозяйственностью мэра. Надежду Савченко просто посадили.

Большие надежды (да-да – тоже надежды) связывались с певцом Святославом Вакарчуком, но заставить его согласиться на выдвижение своей кандидатуры так и не удалось. Ну вот совершенно человек не был заинтересован в политической карьере.

«Зе»

И все же запрос на несистемного кандидата выстрелил. Причем выстрелил совершенно неожиданно и с силой, которой никто не ожидал.

Вообще кандидатура комика Владимира Зеленского всплыла как технологический проект Игоря Коломойского, направленный против Вакарчука – это должен был быть спойлер, расчищающий дорогу во второй тур для Тимошенко. Но Вакарчук не выдвинулся. Зеленского же удалось уговорить (хотя он тоже упорно сопротивлялся) и он неожиданно начал набирать баллы.

Предполагалось, что с началом кампании Зеленский, вообще не являясь политиком, начнет терять поддержку. Помимо чисто технологической проблемы (реализовать известность актера в виде электоральной поддержки очень трудно), казалось совершенно очевидным, что Зеленский, не имеющий политической программы, сразу начнет хромать на обе ноги и уступит системным политикам.

Увы, политологи недооценили степени недовольства украинцев политиками. Вместо ожидаемого падения Зеленский пошел в отрыв, причем рост его рейтинга продолжался и за неделю до выборов. Собственно, Зеленский оказался главной неожиданностью этих выборов.

Стратегии

Президент Петр Порошенко сделал ставку на националистический электорат и предложил чисто идеологическую повестку дня – армия, язык, вера. На этом пути ему удалось достичь существенных успехов:

– был получен томос об автокефалии Православной церкви Украины, во что мало кто верил;

– приняты изменения конституции о членстве в НАТО и ЕС.

Принять закон об украинском языке пока не удалось (поступила просьба Запада притормозить). И более того, он будет не таким радикальным, как ожидалось.

В результате

Порошенко удалось навязать свою повестку дня большинству других кандидатов и почти полностью зачистить националистическую часть спектра,

и это позволило ему занять второе-третье место. Впрочем, для победы этого мало и главный расчет президента на масштабный подкуп и фальсификации. Однако гарантий победы это ему не дает. У него огромный антирейтинг и его ненавидит значительная часть избирателей (положение Януковича было лучше).

Юлия Тимошенко сделала ставку на одну тему – коммунальных тарифов. Тема хорошая, но к моменту выборов она себя в значительной степени исчерпала – наиболее бедные слои населения, на которые опирается Тимошенко, оказались эффективно защищены системой субсидий, а весной началась монетизация, в ходе которой те же пенсионеры получили деньги вживую.

В остальном кампания Тимошенко была реактивной и скучной. Она не нашла никаких свежих рекламных ходов и не смогла навязать свою повестку дня. Кажется, после отсидки в тюрьме она действительно сильно сдала в плане внутренней энергетики. Да и значительную часть команды растеряла (восполнить утрату Александра Турчинова, понимавшего ее с полуслова и занимавшегося всей скучной организационной работой, оказалось очень сложно). Результат – рейтинги Тимошенко год назад и накануне выборов совпадают.

Владимир Зеленский начал кампанию весьма эффектным стартом, заявив о своем выдвижении в новогоднюю ночь – за несколько минут до традиционного президентского поздравления Петра Порошенко. Главный месседж кампании очень прост – я такой же как вы, я не политик, давайте все делать сообща. Эффективная коммуникация (в основном – через социальные сети) сделала свое дело. При этом избиратели не заметили, что по основным направлениям программа Зеленского ничем не отличается от программы Порошенко.

Некоторые сомнения в головах избирателей начали зарождаться к концу кампании, когда оказалось, что кандидат «плавает» в большинстве экономических и политических вопросов, а ставку в своей кадровой политике он делает на «еврооптимистов» и уже работавших в правительстве «варягов» (вроде Ульяны Супрун, которая по негативности своего имиджа может поспорить только с самим Порошенко). Впрочем, главная его проблема не в этом, а в том, что избиратели, голосующие в знак протеста, очень недисциплинированы и в значительной части на выборы не явятся.

Цель кампании Юрия Бойко, сформулированная Виктором Медведчуком, состояла в том, чтобы, выйдя во второй тур, показать, что традиционный раскол страны на Запад и Восток никуда не делся и с позицией последнего надо считаться.

Увы, Бойко не состоялся как единый кандидат. В «Оппозиционном блоке» изначально были две группы – ориентированные на Дмитрия Фирташа и Рината Ахметова. Фирташ вписаться в новую власть не смог, потому Бойко действительно является оппозиционером. А вот Ахметов нашел общий язык с Порошенко, потому цель кампании Вилкула – исключительно отобрать голоса Бойко.

На этом фоне часть избирателей Юго-Востока ушла голосовать за Зеленского (хоть как-то показать им), Тимошенко (сожрите друг друга) и даже за Порошенко (лучше ужасный конец, чем ужас без конца).

Первый тур

Последние предвыборные опросы демонстрируют устойчивую тенденцию. На первом месте находится Зеленский, за которого готовы голосовать до трети избирателей, намеревающихся участвовать в выборах и определившихся с голосованием. В идеальных условиях (50% явка и полная мобилизация своих избирателей) это серьезная заявка на победу в первом же туре. На практике он получит примерно на 10% меньше голосов – как за счет недисциплинированности своих избирателей, так и за счет фальсификаций со стороны команды президента. Однако перебить его лидерство в первом туре практически невозможно.

Второе и третье место делят Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, отстающие от Зеленского на 10-15%. Учитывая огромный ресурс, привлеченный действующим президентом для подкупа и фальсификаций, у Тимошенко шансов выйти во второй тур нет.