На Украине рассказали о «плане Б» для Порошенко в случае поражения на выборах

Украинские СМИ сообщили, что если действующий президент Украины Петр Порошенко проиграет на президентских выборах 31 марта, то переименует партию и пойдет в Верховную раду.

Команда президента уверена, что Порошенко останется в политике вне зависимости от результатов народного голосования, пишет «Украинская правда».

«Петр не тот человек, который просто так возьмет и исчезнет. По сравнению с другими он достаточно молод и у него остаются амбиции, от которых он не отступится», – говорят в штабе Порошенко.

Отмечается, что предвыборную «сетку» для украинского лидера в штабе строят с прицелом и на президентские, и на парламентские выборы. Если Порошенко не выиграет грядущие президентские выборы, то пойдет в Раду первым номером партии БПП «Солидарность», предварительно переименовав ее и оставив лишь слово «Солидарность». Если же он одержит на выборах победу, то предложит первый номер списка своей партии премьер-министру страны Владимиру Гройсману, уверены СМИ.

«Больнее будет проиграть в первом туре. Это означает, что всем надо паковать чемоданы и идти в длительный отпуск из-за профнепригодности. Во втором туре проиграть неприятно, но проигрыш в первом будет просто катастрофой», – уверены в штабе Порошенко.

Согласно его планам, к «Солидароности» должны будут присоединиться спикер Верховной рады Андрей Парубий и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов, также Порошенко планирует удержать группу «УДАР» Виталия Кличко.

Напомним, выборы президента на Украине должны пройти 31 марта. В настоящее время лидером рейтинга является комик Владимир Зеленский. В тройку входят Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.