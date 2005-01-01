Слуги украинских олигархов стали «друзьями народа»

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26 марта, вторник  |  Последнее обновление — 14:38  |  vz.ru
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Россия готова к грядущему кризису из-за океана

Обнаружили более точные признаки надвигающейся рецессии в СШАФото: KaiPfaffenbach/Reuters
Американская экономика, судя по всему, движется напрямую к рецессии. Первые признаки этого были замечены в прошлом году, но теперь появился еще более точный предвестник кризиса. Когда экономика США просядет - и потянет за собой другие страны? И справится ли Россия с новым мировым кризисом?  Подробности...
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Провал «русского дела» еще больше ослабил Соединенные Штаты

Противники Трампа продолжают верить в его русские связиФото: Jonathan Ernst/Reuters
У американского истеблишмента большое горе – за два года работы спецпрокурор Мюллер так и не смог доказать, что у Трампа были «русские связи». Как теперь будет развиваться борьба президента США с так называемым вашингтонским болотом и как она повлияет на политическое будущее Соединенных Штатов? Подробности...
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Судьба эмбриона Божены Рынски стала предметом спора юристов

Малашенко и Рынска не смогли стать родителями совместного ребенка при жизни основателя НТВФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ребенок журналистки Божены Рынски не сможет стать наследником своего отца, основателя НТВ Игоря Малашенко. И все потому, что будет зачат уже после его смерти. К такому мнению склоняются адвокаты по семейному и наследственному праву. И все же ситуация не так однозначна даже с юридической, не говоря уж о человеческой, точке зрения. Подробности...
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Пыточные тюрьмы СБУ доказывают преступность властей Украины

По свидетельству перебежчика, в тюрьмах СБУ люди пропадают бесследноФото: Виталий Белоусов/ТАСС
Перебежчик из СБУ Василий Прозоров подтвердил, что украинские спецслужбы создали сеть из тайных тюрем вдоль линии фронта в Донбассе. Собственно, об их существовании уже давно догадались узники других, «легальных» тюрем СБУ, убедившись, что многие из их сокамерников бесследно исчезали по пути на обмен с ДНР. Почему же и спустя почти пять лет после начала войны СБУ все еще нуждается в таких тайных застенках? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Слуги украинских олигархов стали «друзьями народа»

Глеб Простаков, журналист
Это выглядит как союз Фауста с дьяволом, как циничный расчет, как пожимание липкой влажной руки – но такова реальность украинской политики. Кандидаты в президенты, представляющие олигархов, и есть меньшее зло. Подробности...
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            Глеб Простаков

            Слуги украинских олигархов стали «друзьями народа»

            Глеб Простаков
            журналист
            		 26 марта 2019, 13:30

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            Меньше чем за неделю до выборов президента Украины я наблюдаю растерянность многих думающих украинских друзей и знакомых. Я не говорю о верующих в «новый курс» от Юлии Тимошенко, в борьбу до последнего украинца от Петра Порошенко, «исцеляющий юмор» Владимира Зеленского или в возврат назад в прошлое, к мифическому домайдану от дуэта «настоящих оппозиционеров» в лице Юрия Бойко или Александра Вилкула. Я говорю о трезвомыслящих украинцах, которые отдают себе отчёт в том, что ни один из кандидатов не отражает их чаяний и интересов даже в малой степени. Да, это выбор без выбора.

            Сейчас Украина разбалансирована. Бал правит агрессивное меньшинство. Сначала это меньшинство использовало эффект революционной необходимости, под канонаду которой сносили памятники, проводили «мусорную» люстрацию, делили и отнимали бизнес утратившей власть элиты. Затем – необходимости военной, объявив войну той части Украины, которая была наиболее устойчивой к постмайданному мифотворчеству. Слово «русский» стало синонимом слова «враждебный», а Бандера и Шухевич встали из могил, претендуя на пьедесталы, освобожденные коммунистическими вождями. Дождаться «своего» кандидата не получится – он не появится в такой среде ни через пять лет, ни через десять. Уже сейчас нужно восстанавливать баланс, питательную среду, в которой, возможно, прорастут здоровые силы – насколько это возможно на современной Украине.

            Агрессивное меньшинство питается войной. Во всех смыслах – на фронте и в тылу. В тылу – это разросшийся аппарат СБУ, военной прокуратуры и службы разведки. Достаточно заглянуть в декларации представителей высшего и среднего звена этих ведомств, чтобы понять масштаб этого явления. На фронте и около него – это высшее и среднее командование вооружённых сил, влитые в МВД добробаты, само руководство МВД, полк «Азов» и прочие вояки, кормящиеся с грабежей, контрабанды и рейдерства. Это грозная вооруженная сила, серьезно окопавшаяся за последние пять лет: создавшая свои структуры, штабы, отладившая фандрайзинг и технологии быстрой мобилизации.

            Именно эти люди – главное препятствие на пути к миру. Чудотворные переговоры между Киевом, Донецком, Луганском и Москвой, о которых говорят кандидаты Вилкул, Бойко и Зеленский, ничего не стоят, пока Дмитрий Ярош и ему подобные будут открыто угрожать террором в случае, если к власти придет сила, которая пойдет на замирение с непризнанными республиками Донбасса и Москвой. Подавление и усмирение этой силы – сверхзадача, которая тем не менее должна быть выполнена.

            Вторая задача – возвращение утраченного суверенитета, хотя бы частичное. Украинское руководство зависимо от Запада, лояльно Западу, ищет ответной лояльности. Власть сдает один форпост за другим. В ближайшие месяцы начнет действовать подконтрольный США Высший антикоррупционный суд. Уже работает финансируемое американцами Национальное антикоррупционное бюро. Практически утрачен контроль над «Нафтогазом Украины» со стороны правительства – госкомпанию оккупировали люди Сороса. Зависимость, в основе которой растущий внешний долг и потребность в новых заимствованиях, сменяется режимом прямого управления. Утрата суверенитета медленно, но верно институционализируется. Это не быстрый процесс, сопряженный с колоссальным сопротивлением местных элит.

            Фото: «Слуга народа»/студия Квартал-95

            Эти элиты не могут позволить себе потерять контроль над такими элементами системы, как Нацкомиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг или Антимонопольный комитет – от них прямо зависит бизнес Рината Ахметова. Или перехват контроля над полугосударственной «Укрнефтью», с которой кормится Игорь Коломойский. Или давление на облгазы, которые являются частью бизнеса Дмитрия Фирташа.

            Это не значит, что олигархи – хорошие. Они просто защищают свои деньги. А значит, они временные попутчики тех сил, которые не заинтересованы в дальнейшей институционализации влияния Запада на Украине. Их слуги стали «друзьями народа». 

            Да, это выглядит как союз Фауста с дьяволом, как циничный расчет, как пожимание липкой влажной руки – но такова реальность украинской политики. Кандидаты в президенты, представляющие этих олигархов, и есть то самое меньшее зло в сравнении с теми политиками, за которыми не стоят крупные активы на Украине и которым намного легче торговать суверенитетом.

            И последнее. России необходимо обозначить свое присутствие на Украине. Идеальная точка входа – конечно, Донбасс. И тут тоже возможны неожиданные союзы. Владимир Зеленский в силу своего бэкграунда вполне может быть заинтересован в расширении своей поддержки за счет Донбасса. Но для этого нужно для начала победить на выборах. А любые заявления Зеленского до выборов – про поддержку НАТО и ЕС, медицинской реформы ставленницы США Ульяны Супрун – нужно воспринимать исключительно через призму выборов, то есть несерьезно. 

            Во многом нынешние выборы определят судьбу Донбасса. Победа Петра Порошенко или Юлии Тимошенко – это продолжение войны. В итоге же получается, что естественные союзники контрреволюции – это украинские олигархи. Именно они разрушили Украину, и есть обоснованные подозрения, что именно они – авторы управляемого протеста, вылившегося в неуправляемый Майдан. Но, как известно, революция пожирает своих детей, а эти люди сейчас очень не хотят быть съеденными.

            Естественные враги контрреволюции – партия войны, представленная Арсеном Аваковым, и его политический партнер – Юлия Тимошенко, которая своей программой, заявлениями, внутренними устремлениями мало отличима от Порошенко.


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