Слуги украинских олигархов стали «друзьями народа»

Меньше чем за неделю до выборов президента Украины я наблюдаю растерянность многих думающих украинских друзей и знакомых. Я не говорю о верующих в «новый курс» от Юлии Тимошенко, в борьбу до последнего украинца от Петра Порошенко, «исцеляющий юмор» Владимира Зеленского или в возврат назад в прошлое, к мифическому домайдану от дуэта «настоящих оппозиционеров» в лице Юрия Бойко или Александра Вилкула. Я говорю о трезвомыслящих украинцах, которые отдают себе отчёт в том, что ни один из кандидатов не отражает их чаяний и интересов даже в малой степени. Да, это выбор без выбора.

Сейчас Украина разбалансирована. Бал правит агрессивное меньшинство. Сначала это меньшинство использовало эффект революционной необходимости, под канонаду которой сносили памятники, проводили «мусорную» люстрацию, делили и отнимали бизнес утратившей власть элиты. Затем – необходимости военной, объявив войну той части Украины, которая была наиболее устойчивой к постмайданному мифотворчеству. Слово «русский» стало синонимом слова «враждебный», а Бандера и Шухевич встали из могил, претендуя на пьедесталы, освобожденные коммунистическими вождями. Дождаться «своего» кандидата не получится – он не появится в такой среде ни через пять лет, ни через десять. Уже сейчас нужно восстанавливать баланс, питательную среду, в которой, возможно, прорастут здоровые силы – насколько это возможно на современной Украине.

Агрессивное меньшинство питается войной. Во всех смыслах – на фронте и в тылу. В тылу – это разросшийся аппарат СБУ, военной прокуратуры и службы разведки. Достаточно заглянуть в декларации представителей высшего и среднего звена этих ведомств, чтобы понять масштаб этого явления. На фронте и около него – это высшее и среднее командование вооружённых сил, влитые в МВД добробаты, само руководство МВД, полк «Азов» и прочие вояки, кормящиеся с грабежей, контрабанды и рейдерства. Это грозная вооруженная сила, серьезно окопавшаяся за последние пять лет: создавшая свои структуры, штабы, отладившая фандрайзинг и технологии быстрой мобилизации.

Именно эти люди – главное препятствие на пути к миру. Чудотворные переговоры между Киевом, Донецком, Луганском и Москвой, о которых говорят кандидаты Вилкул, Бойко и Зеленский, ничего не стоят, пока Дмитрий Ярош и ему подобные будут открыто угрожать террором в случае, если к власти придет сила, которая пойдет на замирение с непризнанными республиками Донбасса и Москвой. Подавление и усмирение этой силы – сверхзадача, которая тем не менее должна быть выполнена.

Вторая задача – возвращение утраченного суверенитета, хотя бы частичное. Украинское руководство зависимо от Запада, лояльно Западу, ищет ответной лояльности. Власть сдает один форпост за другим. В ближайшие месяцы начнет действовать подконтрольный США Высший антикоррупционный суд. Уже работает финансируемое американцами Национальное антикоррупционное бюро. Практически утрачен контроль над «Нафтогазом Украины» со стороны правительства – госкомпанию оккупировали люди Сороса. Зависимость, в основе которой растущий внешний долг и потребность в новых заимствованиях, сменяется режимом прямого управления. Утрата суверенитета медленно, но верно институционализируется. Это не быстрый процесс, сопряженный с колоссальным сопротивлением местных элит.

Эти элиты не могут позволить себе потерять контроль над такими элементами системы, как Нацкомиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг или Антимонопольный комитет – от них прямо зависит бизнес Рината Ахметова. Или перехват контроля над полугосударственной «Укрнефтью», с которой кормится Игорь Коломойский. Или давление на облгазы, которые являются частью бизнеса Дмитрия Фирташа.

Это не значит, что олигархи – хорошие. Они просто защищают свои деньги. А значит, они временные попутчики тех сил, которые не заинтересованы в дальнейшей институционализации влияния Запада на Украине. Их слуги стали «друзьями народа».

Да, это выглядит как союз Фауста с дьяволом, как циничный расчет, как пожимание липкой влажной руки – но такова реальность украинской политики. Кандидаты в президенты, представляющие этих олигархов, и есть то самое меньшее зло в сравнении с теми политиками, за которыми не стоят крупные активы на Украине и которым намного легче торговать суверенитетом.

И последнее. России необходимо обозначить свое присутствие на Украине. Идеальная точка входа – конечно, Донбасс. И тут тоже возможны неожиданные союзы. Владимир Зеленский в силу своего бэкграунда вполне может быть заинтересован в расширении своей поддержки за счет Донбасса. Но для этого нужно для начала победить на выборах. А любые заявления Зеленского до выборов – про поддержку НАТО и ЕС, медицинской реформы ставленницы США Ульяны Супрун – нужно воспринимать исключительно через призму выборов, то есть несерьезно.

Во многом нынешние выборы определят судьбу Донбасса. Победа Петра Порошенко или Юлии Тимошенко – это продолжение войны. В итоге же получается, что естественные союзники контрреволюции – это украинские олигархи. Именно они разрушили Украину, и есть обоснованные подозрения, что именно они – авторы управляемого протеста, вылившегося в неуправляемый Майдан. Но, как известно, революция пожирает своих детей, а эти люди сейчас очень не хотят быть съеденными.

Естественные враги контрреволюции – партия войны, представленная Арсеном Аваковым, и его политический партнер – Юлия Тимошенко, которая своей программой, заявлениями, внутренними устремлениями мало отличима от Порошенко.