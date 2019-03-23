Взгляд
25 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 09:32  |  vz.ru
Разделы

Кто и сколько должен России

Почти 40 млрд долларов должны России иностранные государстваФото: Илья Питалев/РИА Новости
Россия раскрыла, сколько ей должны иностранные государства. Сумма достигает почти 40 млрд долларов, часть из которых – еще «советские» долги. Россия финансово поддерживает полезные с точки зрения геополитики и партнерства страны. Кому и на какие цели дает кредиты современная Россия и будут ли они возвращены?  Подробности...
Перейти а раздел…

С Голанских высот открылся вид на Крым

Советский танк, оставшийся около Голанских высот со времен войны 1967 года, был недавно найден в СирииФото: Константин Мачульский/ТАСС
Заявление Дональда Трампа о признании Голанских высот израильскими ударит по американской позиции в отношении Крыма. Так считают некоторые наблюдатели. Действительно, ход Трампа еще раз высветил двойные стандарты Вашингтона и пренебрежение к мнению мирового сообщества – но так было всегда, и внешняя политика России исходит именно из этого. Подробности...
Перейти а раздел…

Судьба эмбриона Божены Рынски стала предметом спора юристов

Малашенко и Рынска не смогли стать родителями совместного ребенка при жизни основателя НТВФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ребенок журналистки Божены Рынски не сможет стать наследником своего отца, основателя НТВ Игоря Малашенко. И все потому, что будет зачат уже после его смерти. К такому мнению склоняются адвокаты по семейному и наследственному праву. И все же ситуация не так однозначна даже с юридической, не говоря уж о человеческой, точке зрения. Подробности...
Перейти а раздел…

Названы условия третьего Майдана на Украине

Майдан Незалежности уже не раз становился ареной для драк силовиков и радикаловФото: Никитин Максим/ТАСС
В первую апрельскую ночь в Киеве может вспыхнуть новый Майдан. С таким предупреждением выступил один из кандидатов в президенты оппозиционер Бойко. Он уверен, что народ выйдет с протестами, если власть решится на подтасовки итогов голосования 31 марта. Появились слухи и о том, что олигарх Коломойский уже запланировал вывести на Майдан добровольцев из своих батальонов. Подробности...
Перейти а раздел…

В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
Перейти а раздел…

Не бояться показаться смешным – вот высшая свобода

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Сегодня к Николаю Бердяеву принято относиться иронично. В наше прагматическое время он – со своими выкриками, призывами и формулами – выглядит неуместно. Но самого Бердяева это вряд ли смущало. Только свобода, только хардкор! Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Нераскрытый секрет побега Гарри Гудини

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Он освобождался от наручников, кандалов и смирительных рубашек, вися для пущего эффекта вниз головой с небоскреба, из стеклянных резервуаров с водой, помещенных в деревянный ящик, опутанный для надежности цепями. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Чтобы все взлетело, нужен суверенитет духа

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Себя он называет самым влиятельным политическим философом современных Нидерландов. Он выступает в парламенте по-латыни, притащил в кабинет рояль и музицирует в свободное время, подчеркнуто не знает и не желает знать ничего о современной молодежной культуре, что не мешает ему быть кумиром этой самой молодежи. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
    Перейти а раздел…

    За что королев красоты лишали титулов

    Как НАТО бомбило Югославию

    Самые горячие российские фигуристки

      Перейти а раздел…

      «Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»

      «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)
      Подробности...

      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
      Подробности...

      Отчеканены пять рублей с Крымским мостом

      Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

        Карты мира MiMi. Как собрать пазл успеха

          Перейти а раздел…
          За кого из российских фигуристок вы больше болеете?
          • За Алину Загитову

          • За Евгению Медведеву

          • За Елизавету Туктамышеву

          • За другую (указать в комментариях)

          У кого вы предпочли бы взять деньги в долг?
          • У банка

          • У родственников

          • У друзей

          • Вообще не беру в долг

          Зарплата в 250 тысяч рублей в месяц достойна командира подводной лодки?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:В корабле «Союз МС-09» найдены следы металлической пыли от сверления дыры
            В США опубликованы итоги расследования о сговоре Трампа с РоссиейНа Украине оценили последствия потери транзита российского газаСборная России по футболу разгромила команду Казахстана (видео)Гуайдо призвал к захвату власти в Венесуэле
            Демократам не понравились итоги расследования МюллераПорошенко пригрозил «врагам» Украины смертоносным оружиемЭкс-владелец «Зимней вишни» задержан в ПольшеДиверсанты устроили взрыв на военной базе США в Японии
            Сын Трампа решил наказать создателей фальшивки о «сговоре с Россией»Взорвавшийся в Киеве россиянин мог готовить теракт по заказу СБУНачалась проверка видео нападения мужчины с бензопилой на посетителей кафеАмериканские СМИ оценили «смертоносный» МиГ-29

            доклад Мюллера


            Американские СМИ объявили о значительной политической победе Трампа

            Большая политика


            Названа цель визита российских военных в Венесуэлу

            столкновение религий


            Эрдоган предложил сделать из собора Святой Софии мечеть

            Видео

            юбилей агрессии


            Кто и как придумал повод для расчленения Югославии

            чемпионат мира


            Тренер олимпийских чемпионов отказалась работать в фигурном катании

            «Это политический вопрос»


            Европе объяснили плюсы «Северного потока – 2»

            «приблизить базы к России»


            Бывший глава МИД Югославии объяснил неизбежность агрессии НАТО

            вероятный противник


            Сопровождение американского бомбардировщика российскими истребителями сняли на видео

            Свобода слова


            Андрей Бабицкий: Я убил себя во время Крымской весны

            Право на аборт


            Анна Долгарева: В чем причина материнского безумия

            Бывший СССР


            Ирина Алкснис: Белоруссия стала второстепенной для России

            на ваш взгляд


            За кого из российских фигуристок вы больше болеете?

            Названы условия третьего Майдана на Украине

            Майдан Незалежности уже не раз становился ареной для драк силовиков и радикалов   25 марта 2019, 08:32
            Фото: Никитин Максим/ТАСС
            Текст: Оксана Борисова,
            Александр Колпаков

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            В первую апрельскую ночь в Киеве может вспыхнуть новый Майдан. С таким предупреждением выступил один из кандидатов в президенты оппозиционер Бойко. Он уверен, что народ выйдет с протестами, если власть решится на подтасовки итогов голосования 31 марта. Появились слухи и о том, что олигарх Коломойский уже запланировал вывести на Майдан добровольцев из своих батальонов.

            Послы стран «Большой семерки» (G7) предупредили главу МВД Арсена Авакова об угрозе срыва президентских выборов 31 марта. Об этом стало известно в конце минувшей недели – достоянием гласности стали два письма, подготовленные Группой поддержки G7 на Украине, в которую входят ведущие страны Запада.

            В письме, отправленном еще 15 марта, французский посол Изабель Дюмон от имени коллег выразила обеспокоенность деятельностью «экстремистских политических движений на Украине», не уточнив, о ком конкретно идет речь.

            «Они запугивают украинских граждан, пытаются узурпировать роль Национальной полиции в обеспечении безопасности выборов и наносят ущерб национальной и международной репутации украинского правительства», – возмущается Дюмон.

            «Радио Свобода» от себя добавляет, что Дюмон имеет в виду «Национальный корпус» и «Национальные дружины». По словам Дюмон, группы, причастные к инцидентам с применением насилия, зарегистрировались в качестве наблюдателей на выборы.

            Спустя несколько дней после отправки письма, 21 марта, посол США Мари Йованович встретилась с Аваковым, чтобы обсудить «важную роль и ответственность его министерства в противодействии угрозам и предотвращении актов насилия со стороны экстремистов».

            Аваков факт получения письма подтвердил. «Да, [получил] письмо, в котором они просят об обеспечении честной процедуры голосования и недопущении срыва выборов радикалами. Также написали, что ценят усилия и позицию МВД по этому вопросу», – цитирует его РБК.

            Напомним, что еще в начале марта ЦИК Украины требовал от СБУ и Нацполиции (подчиняется МВД) проверить угрозы «Национальной дружины» применить физическую силу на выборах. В комиссию тогда поступила информация, что некоторые наблюдатели собираются использовать свой статус «в целях, не предусмотренных законодательством Украины о выборах президента».

            Ранее на сайте «Радио Свобода» даже появился материал с заголовком «Наблюдатели от «Нацдружин» на участках могут действовать силой, если будут фальсификации».

            Командир «Нацдружин» Игорь Михайленко ранее сообщил, что

            «если за справедливость надо будет дать кому-то по морде – мы это сделаем без промедления».

            Его пресс-служба добавила, что активисты «дружины» готовы последовать приказу командира.

            В минувшую пятницу о возможности новых волнений в центре Киева в эфире телеканала NewsOne заговорил и кандидат в президенты Украины, лидер «Оппозиционной платформы – за жизнь» Юрий Бойко. Правда, он полагает, что это будут не правые радикалы, а обычные разгневанные подтасовками на выборах горожане: «Из-за экономической ситуации на Майдан не пойдут, а если обманули, отобрали голоса, если выбрали с нарушениями – это возможно. У людей такие настроения есть». 

            Бойко напомнил, чем чреваты протесты, вспомнив трагедию, произошедшую в конце августа 2015 года, когда боевик праворадикальной группы «Сич» бросил гранату в толпу на акции протеста у Верховной рады. Пострадал 141 человек, погибли четыре нацгвардейца. Поводом для недовольства боевика стали изменения в конституции, принятые Верховной радой в соответствии с Минскими соглашениями.

            За неделю до голосования в Киеве появились данные о том, что в ночь после выборов на Майдан планируют выйти и «Национальные дружины», за которыми, как считается, стоит сам Аваков, и конкуренты из другого праворадикального лагеря – добровольцы из батальона «Днепр». За ними, как известно, стоит Игорь Коломойский – олигарх, который давно уже поссорился с Порошенко, из-за чего лишился части своих активов на Украине и теперь живет в Израиле.

            На ваш взгляд

             
            Какой кандидат на пост президента Украины из четверки лидеров вам более симпатичен?




            Обсуждение: 185 комментариев
            «У Коломойского есть силовой милитарный потенциал. И ставки очень высоки. Ведь Порошенко подготовился к тотальной фальсификации и подмене бюллетеней», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор киевского Института трансформации общества Олег Соскин. «Имеется информация, что есть фальшивый пакет бюллетеней на уровне пяти миллионов голосов, которые должны быть подменены. И команда Порошенко должна пойти на преступный обман ради его победы в первом туре», – заверил политолог.

            Однако фальсифицировать выборы Порошенко вряд ли удастся, «потому что созданы такие механизмы, которые не дадут ему возможности это сделать». «Специально вводится военизированный фактор, чтобы он играл по-честному, – отметил Соскин. – Ведь если по-честному – он уже проиграл, так как не имеет шансов пройти во второй тур без подмены бюллетеней».

            По мнению эксперта, главным местом действия в ночь на 1 апреля станет центр Киева, и там потребуется «порядка 20 тысяч людей, чтобы нейтрализовать Порошенко».

            Соскин считает, что «победы Порошенко нечестным путем» не допустит триада олигархов в лице Игоря Коломойского, Сергея Левочкина и Дмитрия Фирташа. «Этот пул олигархов объединился против главного бандита-олигарха, – сказал он.  – Они решили играть по правилам, а Порошенко «идет в беспредел». Зная, что действующий президент Украины «готов идти на захват власти», сторонники Коломойского и его союзников «будут нейтрализовывать черные эскадроны Порошенко», его отряды «титушек», которые должны обеспечить тотальный обман на голосовании, предрекает эксперт.

            Директор украинского Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов тоже не исключает третьего Майдана, однако полагает, что за ним, скорее всего, будет стоять или сам Аваков, который давно поссорился с Порошенко, или даже американское посольство.

            «Во второй тур при условии фальсификации выйдут Порошенко и Зеленский. При этом на самом деле баснословное число голосов получит Юлия Тимошенко», – сказал Толстов газете ВЗГЛЯД.

            Именно у Тимошенко и могут украсть львиную долю голосов, чтобы обеспечить выход во второй тур Порошенко и другого их основного соперника – Владимира Зеленского. Такой оппонент, в отличие от Тимошенко, во втором туре для Порошенко выгоднее. «Шансы Зеленского невелики, так как он вряд ли сможет организовать серьезное сопротивление административному ресурсу действующего президента», – считает эксперт.

            При этом Толстов сомневается, что сил у Коломойского хватит для противоборства с ресурсами Авакова.

            «Это в 2015 году у Коломойского был перевес, а сейчас Аваков сам оброс мясом, – считает политолог, – у него отмобилизованных формирований больше плюс хорошо экипированная и дисциплинированная полиция. Так что без конкретных договоренностей с Аваковым третий Майдан мало прогнозируем».

            В общем, чтобы случился третий Майдан, необходима команда со стороны влиятельной структуры, центра силы, к тому же необходима санкция американского посольства, уверен Толстов.

            «А что сейчас происходит с американским послом Мари Йованович? Генпрокурор Юрий Луценко и сам Порошенко ее дискредитируют в расчете на то, что Трамп ухватится за расследование украинского влияния на американские выборы 2016 года», – напомнил эксперт. Иными словами, они хотят понравиться Трампу накануне решающей схватки за власть на Украине, но при этом портят отношения с посольством США в Киеве.


            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............