Названы условия третьего Майдана на Украине

В первую апрельскую ночь в Киеве может вспыхнуть новый Майдан. С таким предупреждением выступил один из кандидатов в президенты оппозиционер Бойко. Он уверен, что народ выйдет с протестами, если власть решится на подтасовки итогов голосования 31 марта. Появились слухи и о том, что олигарх Коломойский уже запланировал вывести на Майдан добровольцев из своих батальонов.

Послы стран «Большой семерки» (G7) предупредили главу МВД Арсена Авакова об угрозе срыва президентских выборов 31 марта. Об этом стало известно в конце минувшей недели – достоянием гласности стали два письма, подготовленные Группой поддержки G7 на Украине, в которую входят ведущие страны Запада.

В письме, отправленном еще 15 марта, французский посол Изабель Дюмон от имени коллег выразила обеспокоенность деятельностью «экстремистских политических движений на Украине», не уточнив, о ком конкретно идет речь.

«Они запугивают украинских граждан, пытаются узурпировать роль Национальной полиции в обеспечении безопасности выборов и наносят ущерб национальной и международной репутации украинского правительства», – возмущается Дюмон.

«Радио Свобода» от себя добавляет, что Дюмон имеет в виду «Национальный корпус» и «Национальные дружины». По словам Дюмон, группы, причастные к инцидентам с применением насилия, зарегистрировались в качестве наблюдателей на выборы.

Спустя несколько дней после отправки письма, 21 марта, посол США Мари Йованович встретилась с Аваковым, чтобы обсудить «важную роль и ответственность его министерства в противодействии угрозам и предотвращении актов насилия со стороны экстремистов».

Аваков факт получения письма подтвердил. «Да, [получил] письмо, в котором они просят об обеспечении честной процедуры голосования и недопущении срыва выборов радикалами. Также написали, что ценят усилия и позицию МВД по этому вопросу», – цитирует его РБК.

Напомним, что еще в начале марта ЦИК Украины требовал от СБУ и Нацполиции (подчиняется МВД) проверить угрозы «Национальной дружины» применить физическую силу на выборах. В комиссию тогда поступила информация, что некоторые наблюдатели собираются использовать свой статус «в целях, не предусмотренных законодательством Украины о выборах президента».

Ранее на сайте «Радио Свобода» даже появился материал с заголовком «Наблюдатели от «Нацдружин» на участках могут действовать силой, если будут фальсификации».

Командир «Нацдружин» Игорь Михайленко ранее сообщил, что

«если за справедливость надо будет дать кому-то по морде – мы это сделаем без промедления».

Его пресс-служба добавила, что активисты «дружины» готовы последовать приказу командира.

В минувшую пятницу о возможности новых волнений в центре Киева в эфире телеканала NewsOne заговорил и кандидат в президенты Украины, лидер «Оппозиционной платформы – за жизнь» Юрий Бойко. Правда, он полагает, что это будут не правые радикалы, а обычные разгневанные подтасовками на выборах горожане: «Из-за экономической ситуации на Майдан не пойдут, а если обманули, отобрали голоса, если выбрали с нарушениями – это возможно. У людей такие настроения есть».

Бойко напомнил, чем чреваты протесты, вспомнив трагедию, произошедшую в конце августа 2015 года, когда боевик праворадикальной группы «Сич» бросил гранату в толпу на акции протеста у Верховной рады. Пострадал 141 человек, погибли четыре нацгвардейца. Поводом для недовольства боевика стали изменения в конституции, принятые Верховной радой в соответствии с Минскими соглашениями.

За неделю до голосования в Киеве появились данные о том, что в ночь после выборов на Майдан планируют выйти и «Национальные дружины», за которыми, как считается, стоит сам Аваков, и конкуренты из другого праворадикального лагеря – добровольцы из батальона «Днепр». За ними, как известно, стоит Игорь Коломойский – олигарх, который давно уже поссорился с Порошенко, из-за чего лишился части своих активов на Украине и теперь живет в Израиле.

На ваш взгляд Какой кандидат на пост президента Украины из четверки лидеров вам более симпатичен? Юрий Бойко

Владимир Зеленский

Пётр Порошенко

Юлия Тимошенко



«У Коломойского есть силовой милитарный потенциал. И ставки очень высоки. Ведь Порошенко подготовился к тотальной фальсификации и подмене бюллетеней», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор киевского Института трансформации общества Олег Соскин. «Имеется информация, что есть фальшивый пакет бюллетеней на уровне пяти миллионов голосов, которые должны быть подменены. И команда Порошенко должна пойти на преступный обман ради его победы в первом туре», – заверил политолог.

Однако фальсифицировать выборы Порошенко вряд ли удастся, «потому что созданы такие механизмы, которые не дадут ему возможности это сделать». «Специально вводится военизированный фактор, чтобы он играл по-честному, – отметил Соскин. – Ведь если по-честному – он уже проиграл, так как не имеет шансов пройти во второй тур без подмены бюллетеней».

По мнению эксперта, главным местом действия в ночь на 1 апреля станет центр Киева, и там потребуется «порядка 20 тысяч людей, чтобы нейтрализовать Порошенко».

Соскин считает, что «победы Порошенко нечестным путем» не допустит триада олигархов в лице Игоря Коломойского, Сергея Левочкина и Дмитрия Фирташа. «Этот пул олигархов объединился против главного бандита-олигарха, – сказал он. – Они решили играть по правилам, а Порошенко «идет в беспредел». Зная, что действующий президент Украины «готов идти на захват власти», сторонники Коломойского и его союзников «будут нейтрализовывать черные эскадроны Порошенко», его отряды «титушек», которые должны обеспечить тотальный обман на голосовании, предрекает эксперт.

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Директор украинского Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов тоже не исключает третьего Майдана, однако полагает, что за ним, скорее всего, будет стоять или сам Аваков, который давно поссорился с Порошенко, или даже американское посольство.

«Во второй тур при условии фальсификации выйдут Порошенко и Зеленский. При этом на самом деле баснословное число голосов получит Юлия Тимошенко», – сказал Толстов газете ВЗГЛЯД.

Именно у Тимошенко и могут украсть львиную долю голосов, чтобы обеспечить выход во второй тур Порошенко и другого их основного соперника – Владимира Зеленского. Такой оппонент, в отличие от Тимошенко, во втором туре для Порошенко выгоднее. «Шансы Зеленского невелики, так как он вряд ли сможет организовать серьезное сопротивление административному ресурсу действующего президента», – считает эксперт.

При этом Толстов сомневается, что сил у Коломойского хватит для противоборства с ресурсами Авакова.

«Это в 2015 году у Коломойского был перевес, а сейчас Аваков сам оброс мясом, – считает политолог, – у него отмобилизованных формирований больше плюс хорошо экипированная и дисциплинированная полиция. Так что без конкретных договоренностей с Аваковым третий Майдан мало прогнозируем».

В общем, чтобы случился третий Майдан, необходима команда со стороны влиятельной структуры, центра силы, к тому же необходима санкция американского посольства, уверен Толстов.

«А что сейчас происходит с американским послом Мари Йованович? Генпрокурор Юрий Луценко и сам Порошенко ее дискредитируют в расчете на то, что Трамп ухватится за расследование украинского влияния на американские выборы 2016 года», – напомнил эксперт. Иными словами, они хотят понравиться Трампу накануне решающей схватки за власть на Украине, но при этом портят отношения с посольством США в Киеве.