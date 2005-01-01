Послы G7 предупредили Киев о возможном срыве выборов

Послы стран «большой семерки» (G7) направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову, в котором заявили об угрозе срыва предстоящих президентских выборов; дипломаты призвали принять меры против экстремистов, которые могут помешать голосованию и узурпировать национальную полицию страны.

В своем обращении, датированном 15 марта, дипломаты призвали принять меры «против насильственных политических экстремистских групп, которые могут сорвать предстоящее голосование и узурпировать украинскую национальную полицию», сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на копии двух писем, подготовленных группой поддержки G7 на Украине, в которую входят послы из Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, США и Великобритании.

В письме французский посол Изабель Дюмон от имени своих коллег выразила обеспокоенность деятельностью «экстремистских политических движений на Украине», при этом не уточнив, о ком именно идет речь.

Она указала, что эти люди «запугивают украинских граждан, пытаются узурпировать роль национальной полиции в обеспечении безопасности выборов и наносят ущерб национальной и международной репутации украинского правительства».

По словам дипломата, группы, причастные к инцидентам с применением насилия, зарегистрировались в качестве наблюдателей на выборы.

Отмечается, что через несколько дней после того, как послы направили это письмо, посол США на Украине Мари Йованович лично встретилась с Аваковым, чтобы обсудить «важную роль и ответственность его министерства в противодействии угрозам и предотвращении актов насилия со стороны экстремистов».

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