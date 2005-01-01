Почему Порошенко разонравился националистам

Будучи в Житомире, Петр Порошенко вновь стал грозить нашей стране, обещая нанести ракетные удары по российской глубинке. Так он, похоже, пытался понравиться своему ядерному электорату – крайне правым. Однако его митинг неожиданно заглушил рев «Порошенко за решетку!» из уст пришедших на митинг националистов. Что их так взбесило?

Штурмовики партии «Национальный корпус» попытались в понедельник сорвать митинг с участием Петра Порошенко на площади Королева в Житомире. Националисты устроили рядом свой параллельный митинг, требуя от президента решения проблемы коррупции в армии. Об этом сообщает издание «Страна».

Вождь партии «Национальный корпус», депутат Верховной рады Андрей Билецкий пригрозил срывать все выступления Порошенко, пока тот не посадит своего соратника, бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря за коррупцию в «Укроборонпроме».

На площади, где выступал Порошенко, было сосредоточено много полиции. К сцене подпускали только тех, кто значился в заранее составленных списках. Причем даже этих людей заставляли проходить через металлоискатели. Во время появления Порошенко на сцене стоявшие за оцеплением штурмовики начали скандировать «Ганьба!» («Позор!»), «Мародеры!», «Порошенко за решетку». Со сцены в это время звучал голос ведущего, критиковавшего лидеров президентской гонки Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко.

Бывший политконсультант Тимошенко, политолог Андрей Золотарев считает, что националисты превратились для Порошенко в серьезную помеху справа.

«Национальный корпус» обозначил ультиматум Порошенко – разобраться с Гладковскими. Но если президент их сдает, он демонстрирует слабость. Если не сдает, то ему или надо чемоданы паковать, или рассеивать толпу водометами. Произошедшее в Черкассах показало, что конфликт будет нарастать. В Житомире людей от президента уже просто оградили забором, были приняты повышенные меры предосторожности. Все это ломает кампанию Порошенко. Главнокомандующий не может бегать, уподобляясь зайцу», – сказал Золотарев газете ВЗГЛЯД.

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Напомним, что инцидент в Житомире не был первым. Еще в конце минувшей недели в Черкассах активисты «Национального корпуса», который, кстати, негласно опекает глава МВД Арсен Аваков, попытались напасть на Порошенко. Верховному главнокомандующему Украины пришлось отступать. Защищая его от толпы штурмовиков, пострадали 22 правоохранителя, в том числе и начальник черкасской полиции генерал Валерий Лютый – ему рассекли лицо. Причем драка была столь жестокой, что 19 полицейских пришлось госпитализировать. Сейчас двое организаторов нападения задержаны.

После Черкасс эксперты заговорили о том, что между Порошенко и частью крайне правого электората, похоже, возникла трещина. А ведь именно на этот электорат Порошенко и собирался опираться на выборах.

«Это был удар по престижу, по авторитету президента, по его предвыборной кампании, – сказал газете ВЗГЛЯД украинский социолог Евгений Копатько. – События в Черкассах означают новый этап во внутриполитической борьбе. Порошенко попытался взять на себя тему национализма, но не всем среди крайних националистов это понравилось. Эту тему хотят эксплуатировать и другие. В Черкассах Петру Порошенко показали, что он не один на этом правом поле, есть люди более радикальные. Так что идет борьба за правую идею, в которой Порошенко оказался точно не ведущим».

Но другие эксперты считают драку Нацкорпуса с полицией мелкой ссорой внутри одного правящего круга.

«Беспорядки в Черкассах отражают противостояние, холодную войну внутри власти между двумя разными группами – группами Авакова и группой Порошенко. Одни присылают группировку «С-14» под стены МВД или к дому Авакова, а в ответ на кортеж Порошенко бросаются «национальные дружины», – пояснил газете ВЗГЛЯД директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Он напомнил, что в Житомире Порошенко успел важное внешнеполитическое заявление – о том, что власти Украины планируют возродить советскую ракетную программу, чтобы создать против России высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия.

В прошедшие выходные, выступая на заседании Совета национальной безопасности и обороны, Порошенко также заявил, что новое оружие сможет поражать цели далеко в тылу России, что сделает «агрессора более сдержанным», цитировал его ТАСС.

«Петр Алексеевич активно эксплуатирует образ лидера нации, военного вождя, главнокомандующего. Вся подобная риторика ложится на этот образ. И заявление о ракетных ударах по России может укрепить общий образ Порошенко. Ведь это посыл к силе и к современным технологиям. Это попытка использовать для своей кампании разрыв РСМД и общую ракетную истерику, царящую в Европе, – заметил по этому поводу Бортник. –

Вот почему ситуация в Черкассах, безусловно, навредила Порошенко. Она нанесла урон образу сильного вождя, потому что президент вынужден был ретироваться с трибуны».

Кстати, военные специалисты сразу же назвали угрозы Порошенко не выдерживающими критики, поскольку украинская ракетная промышленность практически полностью уничтожена. По их мнению, Киев может получить от своего ВПК не более чем несколько выставочных образцов.