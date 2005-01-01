Почему Порошенко разонравился националистам

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11 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 23:50  |  vz.ru
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Чем «римские каникулы» Си Цзиньпина напугали США

США не хотят пускать Китай в итальянские порты. У Вашингтона на то имеются причиныФото: Daniel Reinhardt/DPA/ТАСС
Италия может стать первой страной – членом «Большой семерки», которая поможет Китаю завоевать Европу в рамках мегапроекта «Один пояс – один путь». Италия готова пустить китайских инвесторов в свое портовое хозяйство. Почему это событие так важно для всей глобальной торговли, и потому вызвало серьезное беспокойство у США? Подробности...
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Что мешает российской разведке противодействовать западным санкциям

Западные биржевики тоже стали объектом внимания российской разведкиФото: Brendan McDermid/Reuters
Весь российский государственный механизм в последние несколько лет был перестроен для противодействия западным санкциям. Особую роль в этом деле должна играть, казалось бы, разведка – ГРУ и СВР. Однако при решении этой задачи российские разведорганы столкнулись как минимум с двумя серьезными проблемами. Подробности...
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Помним, каким он парнем был

Юрий Гагарин был неистощимым оптимистомФото: Russian Look/Global Look Press
В субботу первопроходцу космоса Юрию Гагарину исполнилось бы 85 лет. Из уст некоторых обывателей можно услышать уничижительное: «Подумаешь, герой Гагарин! Посадили его в космический корабль, а техника просто сработала». Почему те, кто так говорит, глубоко заблуждаются? Как бы сам Гагарин оценил нынешнее положение дел в космической отрасли: как явление временное или как болезнь, переходящую в хронику? Подробности...
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Украинская армия превращается в «бандитский разложившийся сброд»

Положение дел в ВСУ все дальше от армейских стандартовФото: Maxym Marusenko/Zumapress/Global Look Press
Украинские военнослужащие расстреляли своего командира за требование прекратить пьянствовать. Это ЧП предало огласке оперативное командование ДНР. Подобные конфликты происходят не впервые, но украинское военное руководство всякий раз старается их умалчивать. Какова причина этой негативной тенденции и почему со временем проблем в рядах ВСУ становится только больше? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Россия не может позволить себе потерять Украину

Глеб Простаков, журналист
Нашей стране нужно поддерживать здоровые силы внутри Украины, которые, безусловно, там есть. Можем назвать это народной дипломатией, можем – поддержкой соотечественников, «мягкой силой», как угодно – лишь бы не пассивностью. Подробности...
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Половина американцев уверена, что Трамп – «наш»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
По заданию Кремля «русские хакеры» взломали чей-то сервер. То ли Демократического национального комитета, то ли штаба Хиллари Клинтон. Какая разница, если и так понятно, что это сделали русские? Подробности...
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Вытрезвители – это вредный советский пережиток

Антон Крылов, журналист
Ночёвки в «трезвяке» воспеты Высоцким и Шукшиным. В СССР вообще было много интересных общественных институтов, не доживших до наших дней, и возрождать их никто не собирается. Почему же зашла речь о вытрезвителях? Подробности...
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    Самые трагичные смерти мировых звезд музыки

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      Умер актер Владимир Этуш

      В Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Свою актерскую карьеру он начал еще в школьные годы. Народную любовь актер снискал после съемок в комедиях. Роли были в основном эпизодическими, но навсегда врезались в память зрителям
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      В России широко отмечают 8 Марта: волонтеры, активисты, политики и госслужащие вышли на улицы с цветами, чтобы сказать женщинам добрые слова. Не остались в стороне даже солдаты президентского полка, чье поздравление вышло особенно торжественным
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            Почему Порошенко разонравился националистам

            «Национальный корпус» пообещал стать незваной массовкой на митингах Порошенко – и срывать их   11 марта 2019, 22:15
            Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
            Текст: Юрий Зайнашев,
            Алексей Нечаев,
            Оксана Борисова

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            Будучи в Житомире, Петр Порошенко вновь стал грозить нашей стране, обещая нанести ракетные удары по российской глубинке. Так он, похоже, пытался понравиться своему ядерному электорату – крайне правым. Однако его митинг неожиданно заглушил рев «Порошенко за решетку!» из уст пришедших на митинг националистов. Что их так взбесило?

            Штурмовики партии «Национальный корпус» попытались в понедельник сорвать митинг с участием Петра Порошенко на площади Королева в Житомире. Националисты устроили рядом свой параллельный митинг, требуя от президента решения проблемы коррупции в армии. Об этом сообщает издание «Страна».

            Вождь партии «Национальный корпус», депутат Верховной рады Андрей Билецкий пригрозил срывать все выступления Порошенко, пока тот не посадит своего соратника, бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря за коррупцию в «Укроборонпроме».

            На площади, где выступал Порошенко, было сосредоточено много полиции. К сцене подпускали только тех, кто значился в заранее составленных списках. Причем даже этих людей заставляли проходить через металлоискатели. Во время появления Порошенко на сцене стоявшие за оцеплением штурмовики начали скандировать «Ганьба!» («Позор!»), «Мародеры!», «Порошенко за решетку». Со сцены в это время звучал голос ведущего, критиковавшего лидеров президентской гонки Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко.

            Бывший политконсультант Тимошенко, политолог Андрей Золотарев считает, что националисты превратились для Порошенко в серьезную помеху справа.

            «Национальный корпус» обозначил ультиматум Порошенко – разобраться с Гладковскими. Но если президент их сдает, он демонстрирует слабость. Если не сдает, то ему или надо чемоданы паковать, или рассеивать толпу водометами. Произошедшее в Черкассах показало, что конфликт будет нарастать. В Житомире людей от президента уже просто оградили забором, были приняты повышенные меры предосторожности. Все это ломает кампанию Порошенко. Главнокомандующий не может бегать, уподобляясь зайцу», – сказал Золотарев газете ВЗГЛЯД.

            Напомним, что инцидент в Житомире не был первым. Еще в конце минувшей недели в Черкассах активисты «Национального корпуса», который, кстати, негласно опекает глава МВД Арсен Аваков, попытались напасть на Порошенко. Верховному главнокомандующему Украины пришлось отступать. Защищая его от толпы штурмовиков, пострадали 22 правоохранителя, в том числе и начальник черкасской полиции генерал Валерий Лютый – ему рассекли лицо. Причем драка была столь жестокой, что 19 полицейских пришлось госпитализировать. Сейчас двое организаторов нападения задержаны.

            После Черкасс эксперты заговорили о том, что между Порошенко и частью крайне правого электората, похоже, возникла трещина. А ведь именно на этот электорат Порошенко и собирался опираться на выборах.

            «Это был удар по престижу, по авторитету президента, по его предвыборной кампании, – сказал газете ВЗГЛЯД украинский социолог Евгений Копатько. – События в Черкассах означают новый этап во внутриполитической борьбе. Порошенко попытался взять на себя тему национализма, но не всем среди крайних националистов это понравилось. Эту тему хотят эксплуатировать и другие. В Черкассах Петру Порошенко показали, что он не один на этом правом поле, есть люди более радикальные. Так что идет борьба за правую идею, в которой Порошенко оказался точно не ведущим».

            Но другие эксперты считают драку Нацкорпуса с полицией мелкой ссорой внутри одного правящего круга.

            «Беспорядки в Черкассах отражают противостояние, холодную войну внутри власти между двумя разными группами – группами Авакова и группой Порошенко. Одни присылают группировку «С-14» под стены МВД или к дому Авакова, а в ответ на кортеж Порошенко бросаются «национальные дружины», – пояснил газете ВЗГЛЯД директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

            Он напомнил, что в Житомире Порошенко успел важное внешнеполитическое заявление – о том, что власти Украины планируют возродить советскую ракетную программу, чтобы создать против России высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия.

            В прошедшие выходные, выступая на заседании Совета национальной безопасности и обороны, Порошенко также заявил, что новое оружие сможет поражать цели далеко в тылу России, что сделает «агрессора более сдержанным», цитировал его ТАСС.

            «Петр Алексеевич активно эксплуатирует образ лидера нации, военного вождя, главнокомандующего. Вся подобная риторика ложится на этот образ. И заявление о ракетных ударах по России может укрепить общий образ Порошенко. Ведь это посыл к силе и к современным технологиям. Это попытка использовать для своей кампании разрыв РСМД и общую ракетную истерику, царящую в Европе, – заметил по этому поводу Бортник. –

            Вот почему ситуация в Черкассах, безусловно, навредила Порошенко. Она нанесла урон образу сильного вождя, потому что президент вынужден был ретироваться с трибуны».

            Кстати, военные специалисты сразу же назвали угрозы Порошенко не выдерживающими критики, поскольку украинская ракетная промышленность практически полностью уничтожена. По их мнению, Киев может получить от своего ВПК не более чем несколько выставочных образцов.


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