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23 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 10:48  |  vz.ru
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Белоруссия нашла новый способ заработать на богатствах России

Перепродажа белорусами угля менее болезненна для бюджета России, чем реэкспорт ее нефтепродуктовФото: Дмитрий Удалов/«Интерпресс»/ТАСС
Белоруссия отчиталась о неожиданно фантастическом росте поставок угля на Украину. Хотя сами белорусы его практически не добывают, а закупают в России. Что это – новый канал для реализации донбасского антрацита или очередной способ заработка для Минска? Возможно, Россия расплатилась с Белоруссией углем за нефтепродукты. Подробности...
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Порошенко раздул вокруг Керченского пролива боевую предвыборную провокацию

Экипаж «Гюрзы» и другие военные должны пожертвовать собой ради роста рейтинга ПорошенкоФото: mil.gov.ua
Накануне 23 февраля в Керченском проливе вновь запахло большой войной. Из Киева усиленно намекают, что в праздничный день три боевых украинских катера вновь пойдут на прорыв, как это было уже 25 ноября. В таком случае перед российским командованием встанет вопрос: то ли остановить катера огнем, защищая нашу границу, то ли пропустить катера, чтобы не подыгрывать Петру Порошенко на выборах. Подробности...
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Как Карачаево-Черкесия живет без Арашуковых

«Молодежь за Рауфа!» – сообщает билборд на развилке дороги в Хабезском районе Фото: Евгений Разумный/«Ведомости»/ТАСС
Дело клана Арашуковых и арест его фигурантов всколыхнули всю страну, но особенно – Карачаево-Черкесию, где об этой семье знает каждый. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД встретился с жителями республики, которые долгие годы пытались привлечь внимание следственных органов к деятельности Арашуковых. Подробности...
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Израиль и Украина начали «туристическую войну»

Первыми жертвами украинского пограничного возмездия стали ни в чем не повинные хасидыФото: Виктор Драчев/ТАСС
В последнее время Израиль стал массово заворачивать на своей границе украинских туристов, не без оснований подозревая в них будущих нелегальных «заробитчан». С некоторых рейсов из Киева снимают каждого пятого пассажира. В ответ Киев начал мстить – задержал на границе группу хасидов. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Защита отечества – это не носки в форме танка

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
По поводу 23 Февраля. Абсурдно отмечать это как «мужской праздник», потому что это праздник защитников отечества. Кто не защищал – к тому не применимо. Но мне не нравится затея «Давайте в этот день насуем мужчинам в панамку». Подробности...
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Как можно любить «совок»?

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Просветленные и особо интеллектуальные читатели продолжают возмущаться: как можно любить хотя бы что-то в «гнусном заплесневелом совке»? Человеку свойственно любить страну и время, где он прожил свое детство и молодость. Подробности...
Обсуждение: 140 комментариев

Отношение к украинскому монстру пора менять

Евгений Крутиков, военный эксперт
Многие до сих пор считают Украину не враждебным государством, а «братской» страной, искренне жалея украинцев. Эту ситуацию пора менять, иначе наше положение может стать еще хуже. Подробности...
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    Кто заплатит за российский лимузин Aurus

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        Что для вас 23 февраля?
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          Что для вас 23 февраля?

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          Экипаж «Гюрзы» и другие военные должны пожертвовать собой ради роста рейтинга Порошенко   23 февраля 2019, 10:30
          Фото: mil.gov.ua
          Текст: Олег Москвин,
          Анна Кукушкина

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          Накануне 23 февраля в Керченском проливе вновь запахло большой войной. Из Киева усиленно намекают, что в праздничный день три боевых украинских катера вновь пойдут на прорыв, как это было уже 25 ноября. В таком случае перед российским командованием встанет вопрос: то ли остановить катера огнем, защищая нашу границу, то ли пропустить катера, чтобы не подыгрывать Петру Порошенко на выборах.

          Бывший «постпред президента Украины в Крыму» Борис Бабин в пятницу предупредил, что российские военные могут попросту «захватить иностранных наблюдателей», если те окажутся на борту боевых кораблей, отправленных Киевом в Керченский пролив. В эфире украинских телеканалов, передает УНИАН, Бабин признал, что судно должно идти в пролив под украинским флагом, однако это может быть юридически сомнительным актом.

          «Далее возникает вопрос присутствия на нем собственно миссии и какой она будет. Если речь идет о мониторинговой миссии ОСБЕ или ООН, есть соответствующие вопросы о возможности пребывания на вооруженном корабле, который относится к МВД или ГПАУ. Если там будут представители НАТО или отдельных государств, возникает вопрос об их беспристрастности для международного сообщества», – отметил бывший постпред.

          Бабин недоумевает, почему Украина, с одной стороны, ведет с Россией переговоры вокруг договора о «дружественном и братском использовании морских ресурсов», с другой, призывает на помощь военные международные миссии.

          Он имеет в виду тот факт, что в конце прошлого года действительно несколько раз в Киеве заседала российско-украинская комиссия по организации рыболовства в Азовском море. Предполагалось, как и в старые добрые времена, подписать протокол о разделении квот вылова рыбы в море. Однако сделка в итоге была сорвана депутатами верховной рады, в том числе лидером крымско-татарского меджлиса Рефатом Чубаровым.

          В четверг Украина направила из Одессы два бронекатера «Гюрза» и десантно-штурмовой катер «Кентавр», причем на борту «Кентавра» размещен взвод морской пехоты и два военных инструктора из стран НАТО. Такие неофициальные сообщения появились в украинской прессе.

          В одесских Telegram-каналах опубликованы соответствующие снимки. По информации источников местных СМИ в ВМФ, эти суда направились к Керченскому проливу. В Сети активно заговорили о подготовке большой провокации. Правда, некоторые блогеры не исключают, что украинские суда все же пройдут через пролив, но с соблюдением всех правил, а Порошенко все равно объявит о победе над «агрессором».

          «Скорее всего, три украинских корытца спокойно, с соблюдения всех правил и лоцманом пройдут в Азовское море, а Порошенко расскажет, что Украина одержала победу и агрессор получил по зубам», – говорится в Twitter-аккаунте «Голос Мордора».

          Кстати, по совпадению в пятницу Страсбургский суд неожиданно принял сторону Москвы споре вокруг инцидента 25 ноября - сугубо предварительное. Суд отклонил запрос Киева о применении новых обеспечительных мер против России по делу о задержании кораблей ВМС Украины в Керченском проливе, сообщил российский Минюст. «Европейский суд счел, что запрос не содержит новых аргументов и является идентичным заявленному ранее обращению, на которое российские власти уже представили исчерпывающий ответ», – добавили в министерстве. Таким образом, оказался развеян миф о том, что западные политические институты всегда будут на стороне Украины в спорах о принадлежности Крыма.

          «В Украине - избирательная кампания, на выборах нужна победа. Значит, требуется событие, которое должно приковать внимание общества, надо разыгрывать патриотическую карту. Поэтому нельзя исключать, что украинские корабли вновь пойдут в Азовское море. Как именно это будет происходить, я предсказать не берусь», – сказал газете ВЗГЛЯД директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Он не исключил вооруженного столкновения российских и украинских военных, особо оговорившись при этом: «Столкновение – это всегда инициатива обеих сторон».

          «Надо все равно не пускать корабли, кто бы там ни находился, натовцы ли, морские пехотинцы ли»,

          – сказал газете ВЗГЛЯД бывший главком Черноморского флота, бывший глава комитета по обороне, адмирал Владимир Комоедов. Если украинские боевые корабли попытаются, без российской санкции, войти в Керченский пролив, их надо останавливать, требует бывший главком.

          «Мы должны поступать так, как принято поступать: открыли огонь – получите ответ. Если там будут какие-то морские пехотинцы или еще кто-то – ничего, попрыгают в воду, мы их подберем», – отметил он.

          При этом Комоедов оговорился: Украине и России все-таки нужно договариваться о режиме в Керченском проливе. «Раз уж у нас не сложились правила, давайте садиться за стол переговоров. Я настаиваю, чтобы была проводка, обязательно были наши рулевые, как немцы когда-то проводили по Кильскому каналу за собой суда на боевом корабле», – сказал он.

          Адмирал не берется гадать, куда отправились и где дожидаются 23 февраля украинские катера из Одессы. Но если это учения, то это нарушение общепринятых правил, так как о них не извещена страна-соседка – Россия, вблизи границ которой, они проходят, уверен он. «Если проводите учения, объявите об этом», – считает Комоедов.

          Погранслужба ФСБ России усилила контроль в Керченском проливе. А глава МИД Сергей Лавров заявил, что Киев готовит на 23 февраля очередную провокацию по сценарию 25 ноября. Он добавил, что Киев намеревался пригласить представителей НАТО на свои корабли.

          Его украинский коллега Павел Климкин в четверг действительно предупредил, что за проходом военных кораблей через пролив будут наблюдать иностранные военные. Напомним, что в Черное море на этой неделе вернулся американский эсминец «Дональд Кук».

          «Это будет очередная провокация, которая будет проводиться под наблюдением кораблей НАТО, для того чтобы создать условия, при которых наши пограничники не решились бы пресечь действия украинских военных. А если наши начнут действовать против украинских военных, то не исключено, что корабли НАТО начнут противодействовать. Не факт, что это будет применение оружия, это может быть навал и так далее», – сказал газете ВЗГЛЯД президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук, капитан I ранга Константин Сивков.

          На ваш взгляд

           
          Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?




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          Впрочем, вероятность того, что НАТО пойдет на такие резкие шаги, невелика, считает эксперт. «Натовцы – не самоубийцы. Они понимают, что находятся в зоне гарантированного поражения силами российского флота. Они могут подтолкнуть украинцев на провокацию, а потом будут отпираться. Также они когда-то поступили с Грузией. Подтолкнули её на военную авантюру в Южной Осетии, а потом спокойно ушли в сторону», – напомнил эксперт.  

          Живущий в Севастополе вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов рассказал газете ВЗГЛЯД, что «существуют правила прохода через пролив, которые согласованы с Украиной после распада СССР. Есть и международные нормы, регулирующие эти вопросы».

          «Если украинцы решатся нарушить правила прохода проливов, то сделают опасную ситуацию для прохода судов», – объяснил Святашов. По его мнению, у российской стороны будут все правовые основания для применения силы. «Их никто не пропустит ни в Керченский пролив, ни пройти под мостом. Какая морская пехота на их кораблях бы ни сидела, она будет утоплена с этими катерками, если они посмеют нарушить правила», – говорит он. Поэтому вице-адмирал все же предполагает, что украинцы вряд ли рискнут войти без разрешения России в Керченский пролив.


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