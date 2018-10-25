«Керченский инцидент» вписывают в борьбу за Арктику

Столкновение наподобие того, что произошло в Керченском проливе, может повториться в других акваториях с участием России и США – такой прогноз дают немецкие журналисты. Одним из вероятных мест будущего противостояния называется Арктика, где Россия и НАТО усиливают военное присутствие, а США намерены отстаивать «обеспечение свободы» морской навигации. Насколько обоснованы прогнозы немецких аналитиков?

«Керченский инцидент» может повториться в других водных районах, на которые претендует Россия. Как пишет немецкое издание Telepolis, к новым столкновениям могут привести действия Вашингтона, который отстаивает «обеспечение свободы» морской навигации. О возможностях американцев действовать на спорных территориях заявлял командующий Вторым флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис. А реакция России на украинскую провокацию в Черном море показала ее готовность «реагировать агрессивнее» в случае необходимости защищать свои интересы.

Наиболее вероятным местом нового противостояния называется Арктика, где с 2013 года Москва усиливает контроль над своими прибрежными водами по экономическим и военным причинам. В частности, там появляются морские и военно-воздушные базы, строятся новые ледоколы.

Ответить на военное присутствие России в Арктике обещал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Уже сейчас известно о планах альянса увеличить присутствие в арктическом регионе. Пока силы альянса брошены на воздушное патрулирование территории и отслеживание активности российских военных.

Американская программа «по свободе судоходства» существует с 1979 года. Так США «бросают вызов чрезмерным притязаниям на море ради сохранения прав, свобод и возможностей использования морского и воздушного пространств, как то гарантировано всем странам международным правом».

В начале декабря эсминец ВМС США «Маккэмпбелл» прошел в непосредственной близости от залива Петра Великого (в России ему присвоен исторический статус, что дает право на использование более обширных акваторий) в Японском море с целью «бросить вызов чрезмерным морским претензиям России». Это была первая операция США «по свободе судоходства» в этой области с 1987 года, когда свои «претензии выдвигал» Советский Союз. В Минобороны назвали инцидент с эсминцем «неудачной попыткой на максимальной скорости уйти от сопровождающих его сил ТОФ (Тихоокеанского флота России)».

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Как отмечали наблюдатели, так США «погрозили пальчиком» в ответ на инцидент 25 ноября, когда три украинских корабля незаконно пересекли границу России и были задержаны у Керченского пролива. На этой неделе в одесский порт зашел гидрографический корабль HMS Echo британского Королевского военно-морского флота. Накануне министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал это знаком поддержки Украины в ее противостоянии с Россией.

«То, что мы хотим сказать России, что мы хотим сказать президенту Путину – они не могут продолжать действовать без оглядки и без уважения к международному праву и международным нормам», – заявил Уильямсон (цитата по Би-би-си).

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев считает публикацию Telepolis «притянутой».

«Эта аналитика – скорее всего заказ. Кому-то хочется побольше напряженных точек в отношениях России с США и НАТО.

Когда происходят инциденты наподобие керченского, то главная задача в том, чтобы подвести под это информационно-аналитическое обоснование. И, мол, это прецедент и Россия теперь начнет бороться за проливы», – сказал Перенджиев газете ВЗГЛЯД.

Эксперт подчеркнул, что в публикации акцентируется позиция США, которые выступают за свободу морской навигации, но «плохая Россия создает инциденты».

«Все перевернуто с ног на голову. Не указывается главное, что Россия как раз готова к свободным навигациям, но на основе международного права и уважения ее суверенитета. Если идет попрание, то Россия, конечно, будет сопротивляться. И это правильно, иначе по нам снова будут ходить, как хотят. Мы и так уже потеряли ряд своих морских акваторий в годы правления Горбачева-Шеварднадзе... Конечно, мы не должны идти по пути отдачи», – подчеркнул он.

По его словам, в статье берутся за основу одни факты (например, о самом задержании украинских моряков), а другие просто отбрасывают (причины задержания) и «пытаются выйти на заказной вывод».

«Россия заинтересована в том, чтобы проливы были свободные. Мы не перекрываем Керченский полив, но почему-то немецкая сторона и Запад в целом забывают историю вопроса. А началось все с того, что были захвачены наши корабли, которые не заходили в территориальные вводы Украины, а находились в нейтральной зоне. А этот момент игнорируется», – сетует эксперт.

По его словам, подобная аналитика преследует цель – продолжать формировать на Западе мнение об агрессивности России. «Не хотят они на себя смотреть и вникать, из-за чего происходят все конфликты. Не провоцируйте и не будете получать сдачи. Давайте решать вопросы на основе международного права», – подытожил Александр Перенджиев.