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22 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 15:06  |  vz.ru
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Почему Киев остается верен российскому ядерному топливу

Седые волосы украинским атомщикам обеспечены в ходе эксплуатации топлива Westinghouse Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»
Украинские СМИ выдали неожиданную сенсацию. Вместо обещанного отказа от российского ядерного топлива Украина тайком продлила соглашение с Россией о его поставках. И это якобы наносит серьезный удар по американскому ядерному топливу, которое с таким трудом и опасностью внедряли на советские реакторы украинских атомных станций. Что же случилось на самом деле?  Подробности...
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«Керченский инцидент» вписывают в борьбу за Арктику

На Западе готовятся к будущему силовому противостоянию с Россией в различных акваторияхФото: MOD Russia/Global Look Press
Столкновение наподобие того, что произошло в Керченском проливе, может повториться в других акваториях с участием России и США – такой прогноз дают немецкие журналисты. Одним из вероятных мест будущего противостояния называется Арктика, где Россия и НАТО усиливают военное присутствие, а США намерены отстаивать «обеспечение свободы» морской навигации. Насколько обоснованы прогнозы немецких аналитиков? Подробности...
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Китай сделал нашим С-400 грандиозную рекламу

Китай провел первые успешные испытания нашего «Триумфа», купленного за 3 млрд доллФото: Телеканал Звезда/Youtube
Китай устроил первые испытания купленным недавно С-400 «Триумф». Маневры подтвердили правдивость рекламных буклетов «Триумфа», обещавших, что противоракета будет летать со скоростью 3 км в секунду, и вообще ничем не хуже американских. Пекин может быть доволен своей покупкой. Остается вопрос: зачем китайцам С-400, если у них пока нет врага, вооруженного ракетами, которые С-400 умеет сбивать? Подробности...
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Почему глава Пентагона хлопнул дверью перед Трампом

Похоже, что Трамп намеренно спровоцировал отставку главы Пентагона МэттисаФото: Kevin Lamarque/Reuters
Президент США Дональд Трамп утверждает, что проводил в отставку министра обороны Джеймса Мэттиса «с почетом». Но на деле уход шефа Пентагона выглядит скандально. У Мэттиса и той группы военного и политического истеблишмента, с которой он связан, накопился целый список претензий к хозяину Белого дома. Почему генерал по прозвищу Бешеный Пес ушел со своего поста и кто может его заменить? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Французским детям запретят называть террористов по имени

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
За несколько недель до рождественских каникул «дорогие родители» получили по электронной почте сообщение о «тренировочной операции» под кодовым названием «Вторжение», цель которой – «спецподготовкa детей к чрезвычайным ситуациям». Подробности...

Желтую жилетку европейской бедноты примерила Черногория

Андрей Манчук, политолог
Официальная Подгорица пытается отыскать в протестах своих «желтых жилетов» российский след – но эта риторика рассчитана на внешнего потребителя в лице представителей США и Евросоюза. В самой Черногории не верят в существование «русского заговора». Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Средний журналист умнее, терпимее и благороднее среднего читателя

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Средний журналист сер, ленив и безблагодатен, а каждый третий вдобавок к этому ещё и нечист на руку. Всё это так, но у журналистов есть две веские причины вести себя подобным образом. Подробности...
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    О чем смеялись на пресс-конференции Путина

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    Большая пресс-конференция Путина

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      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

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          «Керченский инцидент» вписывают в борьбу за Арктику

          На Западе готовятся к будущему силовому противостоянию с Россией в различных акваториях   22 декабря 2018, 14:55
          Фото: MOD Russia/Global Look Press
          Текст: Андрей Резчиков

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          Столкновение наподобие того, что произошло в Керченском проливе, может повториться в других акваториях с участием России и США – такой прогноз дают немецкие журналисты. Одним из вероятных мест будущего противостояния называется Арктика, где Россия и НАТО усиливают военное присутствие, а США намерены отстаивать «обеспечение свободы» морской навигации. Насколько обоснованы прогнозы немецких аналитиков?

          «Керченский инцидент» может повториться в других водных районах, на которые претендует Россия. Как пишет немецкое издание Telepolis, к новым столкновениям могут привести действия Вашингтона, который отстаивает «обеспечение свободы» морской навигации. О возможностях американцев действовать на спорных территориях заявлял командующий Вторым флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис. А реакция России на украинскую провокацию в Черном море показала ее готовность «реагировать агрессивнее» в случае необходимости защищать свои интересы.

          Наиболее вероятным местом нового противостояния называется Арктика, где с 2013 года Москва усиливает контроль над своими прибрежными водами по экономическим и военным причинам. В частности, там появляются морские и военно-воздушные базы, строятся новые ледоколы.

          Ответить на военное присутствие России в Арктике обещал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Уже сейчас известно о планах альянса увеличить присутствие в арктическом регионе. Пока силы альянса брошены на воздушное патрулирование территории и отслеживание активности российских военных.

          Американская программа «по свободе судоходства» существует с 1979 года. Так США «бросают вызов чрезмерным притязаниям на море ради сохранения прав, свобод и возможностей использования морского и воздушного пространств, как то гарантировано всем странам международным правом».

          В начале декабря эсминец ВМС США «Маккэмпбелл» прошел в непосредственной близости от залива Петра Великого (в России ему присвоен исторический статус, что дает право на использование более обширных акваторий) в Японском море с целью «бросить вызов чрезмерным морским претензиям России». Это была первая операция США «по свободе судоходства» в этой области с 1987 года, когда свои «претензии выдвигал» Советский Союз. В Минобороны назвали инцидент с эсминцем «неудачной попыткой на максимальной скорости уйти от сопровождающих его сил ТОФ (Тихоокеанского флота России)».

          Как отмечали наблюдатели, так США «погрозили пальчиком» в ответ на инцидент 25 ноября, когда три украинских корабля незаконно пересекли границу России и были задержаны у Керченского пролива. На этой неделе в одесский порт зашел гидрографический корабль HMS Echo британского Королевского военно-морского флота. Накануне министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал это знаком поддержки Украины в ее противостоянии с Россией.

          «То, что мы хотим сказать России, что мы хотим сказать президенту Путину – они не могут продолжать действовать без оглядки и без уважения к международному праву и международным нормам», – заявил Уильямсон (цитата по Би-би-си).

          Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев считает публикацию Telepolis «притянутой».

          «Эта аналитика – скорее всего заказ. Кому-то хочется побольше напряженных точек в отношениях России с США и НАТО.

          Когда происходят инциденты наподобие керченского, то главная задача в том, чтобы подвести под это информационно-аналитическое обоснование. И, мол, это прецедент и Россия теперь начнет бороться за проливы», – сказал Перенджиев газете ВЗГЛЯД.

          Эксперт подчеркнул, что в публикации акцентируется позиция США, которые выступают за свободу морской навигации, но «плохая Россия создает инциденты».

          «Все перевернуто с ног на голову. Не указывается главное, что Россия как раз готова к свободным навигациям, но на основе международного права и уважения ее суверенитета. Если идет попрание, то Россия, конечно, будет сопротивляться. И это правильно, иначе по нам снова будут ходить, как хотят. Мы и так уже потеряли ряд своих морских акваторий в годы правления Горбачева-Шеварднадзе... Конечно, мы не должны идти по пути отдачи», – подчеркнул он.

          По его словам, в статье берутся за основу одни факты (например, о самом задержании украинских моряков), а другие просто отбрасывают (причины задержания) и «пытаются выйти на заказной вывод».

          «Россия заинтересована в том, чтобы проливы были свободные. Мы не перекрываем Керченский полив, но почему-то немецкая сторона и Запад в целом забывают историю вопроса. А началось все с того, что были захвачены наши корабли, которые не заходили в территориальные вводы Украины, а находились в нейтральной зоне. А этот момент игнорируется», – сетует эксперт.

          По его словам, подобная аналитика преследует цель – продолжать формировать на Западе мнение об агрессивности России. «Не хотят они на себя смотреть и вникать, из-за чего происходят все конфликты. Не провоцируйте и не будете получать сдачи. Давайте решать вопросы на основе международного права», – подытожил Александр Перенджиев.


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