Попавших в украинский плен рыбаков теперь можно вытащить

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4 мая, пятница  |  Последнее обновление — 22:46  |  vz.ru
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Россия бьет и Европу, и США на мировом рынке зерна

Российская пшеница выигрывает жесткую конкуренцию с ЕС, США и АвстралиейФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Американский минсельхоз винит Россию в бедах европейских производителей пшеницы. Евросоюз столкнулся с минимальным за последние пять лет экспортом пшеницы, тогда как Россия поставит абсолютный исторический рекорд. На самом деле, российская пшеница замещает не только европейское, но и американское и австралийское зерно. И это при том, что она порою дороже. Что же происходит? Подробности...
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Какое значение смена власти в Армении имеет для России

Никол Пашинян идет к власти как кумир народаФото: Gleb Garanich/Reuters
В еще одной стране бывшего СССР власть меняется с помощью массовых протестов. Никол Пашинян уже в ближайшие дни станет новым главой Армении. К чему приведет революционная смена власти – к расцвету республики или к ее дальнейшему прозябанию в тени великих держав? Подробности...
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У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
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Почему Западу больше не нужны «Белые каски»

«Белые каски» созданы офицером НАТО, финансируются странами НАТО и дают странам НАТО поводы для военных ударов по СирииФото: Syria Civil Defence/ZUMA/Global Look Press
США сняли с довольствия одиозную организацию «Белые каски». Именно ее фальшивые видео о «химической атаке в Восточной Гуте» привели к военным ударам стран Запада по Сирии. В России и ряде других стран «Белые каски» давно считают пропагандистской группой, подконтрольной Вашингтону и Лондону. Но почему тогда от нее решено отказаться? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Как в 2018 году встать в очередь на «бесплатную» квартиру

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Сейчас на одного жителя России приходится в среднем 25 метров жилья, в 2,5 раза больше, чем в 1970 году. Простая логика подсказывает, что в 1970 году мы жили в 2,5 раза скученнее, чем сейчас. Хотите возразить? Подробности...
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Если человек пристаёт к женщинам, не значит, что у него плохой вкус в литературе

Эдуард Лимонов, писатель, непримиримый оппозиционер
К вопросу о французском фотографе, который якобы раздавал Нобелевские премии. Не сходите с ума. А вообще, чего все хотят от Нобелевской премии? Она никогда не была честной. Подробности...
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Ничего, кроме чернухи, современные авторы снимать не умеют

Рамиль Замдыханов, журналист
Отчаявшись снять кино про наркомана, насилующего кого-то там, они начинают снимать неких условных «Кубанских казаков». От которых с души воротит не хуже, чем от наркоманов. Есть ли выход? Выхода нет. Или есть. Подробности...
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          Попавших в украинский плен рыбаков теперь можно вытащить

          Российская береговая охрана расширила охоту на браконьеров вокруг всего Крыма   4 мая 2018, 20:45
          Фото: Виталий Аньков/РИА «Новости»
          Текст: Михаил Мошкин,
          Андрей Резчиков

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          Россия наконец сделала реальный шаг в ответ на действия Украины, взявшей в заложники крымских рыбаков. Погранслужба задержала украинский рыболовецкий траулер и его экипаж. И хотя причина задержания вполне резонна – браконьерство, действия пограничников дают шанс освободить задержанных Киевом россиян.

          Российские пограничники задержали у западного берега Крыма рыболовецкое судно «ЯМК-0041» (порт приписки – город Очаков, Украина), которое вело незаконный промысел камбалы-калкана сетными орудиями лова в исключительной экономической зоне России. Об этом сообщила пресс-служба регионального погрануправления ФСБ.

          Погрануправление уточняет: украинское судно, на борту которого находились пятеро членов экипажа, задержано в районе мыса Тарханкут. Судно и экипаж доставлены в Крым для «процессуальных действий», в ходе проверки изъято несколько километров сетей.

          Пресс-секретарь пограничной службы Украины Олег Слободян отреагировал на удивление мирно – он лишь подтвердил, что у очаковских рыбаков и по украинским правилам не было разрешения на промысел в акватории Крыма.

          Вечером в ситуацию вмешался и МИД Украины. Примечательно, что он также не стал сразу возмущаться, а лишь направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту для выяснения обстоятельств задержания украинского судна. Об этом написала в своем Twitter пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца.

          Правда, всего через полчаса МИД Украины передумал. Видимо, в Киеве все же вспомнили, в каких именно водах произошло задержание, и тут же разразились гневной отповедью в адрес Москвы, требуя немедленно освободить своих моряков. Задержание судна в Киеве назвали «узурпацией суверенных дел Украины по отношению к этим акваториям и нарушением Конвенции ООН по морскому праву, а также обычного международного права».

          Впрочем, про международное право в первую очередь стоит вспомнить самому Киеву. 29 апреля крымское погрануправление ФСБ выпустило предупреждение о том, что будет отныне требовать соблюдения всех российских и международных правил рыболовства от рыбаков из «сопредельного государства, промышляющих в зоне ответственности береговой охраны пограничной службы». При этом наши пограничники напомнили о фактах незаконного промысла в районах, где запрещен лов рыбы, или в местах пролегания миграционных путей дельфинов.

          Эти заявления стали явным ответом на действия Украины – 26 марта украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд». Некоторым членам экипажа удалось бежать и вернуться в родной Крым. Капитан «Норда» Владимир Горбенко заявлял, что экипаж взяли в заложники, а член экипажа сейнера Ирина Оборина, которой удалость вернуться в Россию, рассказала, как украинские пограничники ставили под пулеметы всю команду судна. Москва потребовала прекратить издевательства над российскими моряками, пригрозив ответить, если Киев не отпустит экипаж.

          Заповедник браконьеров

          И хотя действия российских пограничников явно выглядят не просто борьбой с браконьерством, проблема браконьерства в северо-западной части Черного моря (условно, между Крымом и Одессой) – не надуманная. Размах незаконных промыслов таков, что он всерьез угрожает экосистеме крымской акватории. Так, еще в 2012 году украинские ученые сетовали, что чрезмерные законные и браконьерские ловы осетровых привели к тому, что осетр и севрюга в 2009 году пополнили Красную книгу Украины.

          Жертвами браконьеров оказываются и дельфины. Только с начала этого года экологи зафиксировали более 70 случаев гибели дельфинов, попавших в рыболовецкие сети браконьеров в акватории и на побережье Черного и Азовского морей. И этот печальный факт – также часть общей тенденции. Еще в 2011 году украинские экологи били тревогу – сообщалось, что на побережье Кинбурнской косы (Николаевская область), в акватории национального парка «Белобережье Святослава», браконьеры буквально расстреляли дельфинов, сообщал УНИАН. С тех пор, похоже, ничего не изменилось.

          Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара считает, что российский сейнер «Норд» вел промысел на законных основаниях и его не стоит сравнивать с очаковскими браконьерами. «Ситуация с этим украинским судном и в целом те проверки, которые недавно были инициированы погранслужбой Российской Федерации, имеют совершенно другую суть под собой, чем тот случай, который, к сожалению, произошел с нашими моряками с «Норда», – подчеркнул он в беседе с RT. – Тогда это был факт откровенного захвата в стиле сомалийских пиратов. Здесь же российские пограничники действуют в соответствии со всеми нормами международного и морского права».

          Депутат Госдумы Дмитрий Белик также призвал не политизировать задержание украинского экипажа. «При Украине варварский вылов рыбы был нормой. Браконьеры, ведя лов запрещенными способами, не только незаконно ловили, но и калечили десятки тонн рыбы. После возвращения в состав Российской Федерации идет системная борьба с браконьерами. Подчеркну – независимо от гражданства», – напомнил Белик.

          Дмитрий Белик считает, что усиление контроля за иностранными судами связано с подготовкой к открытию Крымского моста, и это не стоит считать банальным актом мести. «Это следствие агрессивной политики Киева в отношении наших судов, а также угроз со стороны националистов провести диверсии на Крымском мосту. Это другой вопрос, вопрос безопасности граждан нашей страны», – пояснил депутат газете ВЗГЛЯД.

          «Вообще вместо воя от Украины должны звучать слова благодарности за то, что суда под желто-синим флагом в принципе ходят по Керченскому проливу и всего лишь досматриваются нашими пограничниками», – иронизирует депутат.

          Реальные причины

          И все же директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает «борьбу с браконьерством» скорее официальной версией произошедшего, «а неофициально всем понятно, что надо было ждать каких-то ответов с российской стороны». «Вот он и последовал. Но украинским властям плевать на все это, на чужую собственность, если она не принадлежит лично тем, кто при власти. Поэтому ущемить их интересы таким образом невозможно», – сказал Погребинский газете ВЗГЛЯД.

          По его словам, Россия пытается показать, что подобного рода действия, которые предприняла Украина с судном «Норд», будут жестко пресекаться. Политолог не исключает, что заявлением Слободяна Киев как бы развязывает себе руки для будущих переговоров по обмену рыбаков по принципу «всех на всех». «Такой вариант дает возможность выйти из тупика, в котором оказалась украинская власть, удерживая, в свою очередь, крымских рыбаков. Просто выпустить их – это значит поставить себя под удар национально ориентированных радикалов, а если обменять – то это нормально», – сказал Погребинский.

          «Досмотр судов идет в рамках антитеррористической операции. Захват судна «Норд» – это пиратство в чистом виде. В российских реалиях нет «антипиратских» операций, а вот «антитеррор» – есть. Украина сама сделала все возможное, чтобы мы совершали в рамках международного права шаги для защиты своих судов и граждан России», – считает Белик.

          Накануне Украина пожаловалась на «жесткий» досмотр украинских судов, который российские пограничники начали с 30 апреля в Керченском проливе. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что Россия способна наказать Украину за подобные акты пиратства еще сильнее. Однако те события происходили с противоположной стороны Крыма – вдоль восточного побережья полуострова, в Азовском море. Теперь же в конфликт, похоже, будет втянута вся акватория.


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