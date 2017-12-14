Дело капитана Горбенко вскрыло слабость судебной системы Украины

Экипаж арестованного крымского сейнера «Норд» вышел на свободу. Под стражей остается лишь капитан судна Владимир Горбенко, хотя за него уже внесен залог. Ему грозит пятилетний срок. По мнению адвоката, дело полностью ушло в политическую плоскость, судебный процесс обернулся произволом и в ближайшие дни возможны новые провокации со стороны украинских силовиков.

В субботу весь экипаж арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд», за исключением капитана Владимира Горбенко, отпустили на свободу. Последние десять дней команда находилась на сейнере с гниющей рыбой. Сейчас рыбаки находятся в Мариуполе.

Однако, как сообщила представитель судовладельца (керченский рыбколхоз имени 1 Мая) Анна Шевелева, рыбаков обязали явиться в предстоящий вторник на допрос в службу безопасности Украины (СБУ) в связи с делом Горбенко.

Накануне в Херсонском городском суде капитану избрали меру пресечения в виде содержания под стражей два месяца с правом выхода под залог. Несмотря на внесенные 35 тыс. рублей Горбенко до сих пор не отпустили. Дело в том, что адвокаты еще не получили подтверждение о переводе средств на казначейский счет. Ожидается, что это произойдет к 10 апреля, и тогда Горбенко выйдет на свободу.

Также накануне мариупольский суд наложил на экипаж административные штрафы по статье «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». По этой статье капитану грозит до пяти лет лишения свободы.

Как заявил РИА «Новости» адвокат Горбенко Дмитрий Щербина, во время процесса на судью оказывалось давление и служитель Фемиды «действовал не как представитель судебной власти, а как оперативник, который исполняет приказ». По его мнению, сначала судья «явно демонстрировал согласие с позицией адвокатов», но после выхода из совещательной комнаты для оглашения вердикта «резко поменял свое решение».

«Если бы он руководствовался законом, то отпустил бы моего клиента. Потому что капитану «Норда» вменяют преступления средней тяжести. Прокурор однозначно заявил, что мой клиент от следствия не укрывался и не препятствовал следственным действиям. В такой ситуации в принципе не предусмотрено содержания под стражей. То, что произошло, выходит за все мыслимые рамки. Это даже не произвол. Это диктатура», – сказал Щербина, добавив, что судья «был подавлен и старался как можно быстрее завершить заседание».

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Кроме этого, адвокат заметил у представителей СБУ и прокуратуры необычное поведение, которое «выбивалось из всех привычных норм». «Даже на оперативниках СБУ, привыкших быть хозяевами положения в любой ситуации, не было лица. Я давно не видел таких перепуганных силовиков», – сказал Щербина.

По его мнению, в ближайшие дни следует ожидать новых провокаций со стороны украинских силовиков, поскольку дело полностью ушло в политическую плоскость, а значит, соблюдать законы никто не будет.

Напомним, украинские пограничники задержали судно «Норд» в Азовском море 25 марта. Это произошло в 15 милях от Обиточной косы, которая относится к Запорожской области Украины. На борту было 10 человек, все они граждане России. Сейнер отконвоировали в порт Бердянска и выставили у него охрану.

Инцидент произошел в водах «совместного использования», поэтому действия украинских пограничников больше похожи на пиратство, а не следование нормам закона и международного права. Однако украинские пограничники мотивировали задержание судна тем, что оно зарегистрировано «на территории Автономной Республики Крым». Нарушением порядка выезда из «оккупированной территории» в погранслужбе сочли и наличие у всех членов экипажа «так называемых паспортов граждан РФ, выданных в городе Керчь».

Как только стало известно о задержании рыбаков, в России заговорили об угрозе безопасности судоходства во всем Азовском море. Появилась информация о готовности Черноморского флота усилить свое присутствие в северо-восточной части Черного моря и в зоне Азовского бассейна с целью обеспечить безопасность российского судоходства.

Как говорил газете ВЗГЛЯД бывший главком Черноморского флота адмирал Игорь Касатонов, действия украинских пограничников являются вызывающей провокацией «особенно на фоне нашего военного превосходства в Азовском и Черном морях». «Поэтому нашим пограничникам и нашему Черноморскому флоту необходимо обеспечивать безопасность плаванья вот таких судов и суденышек», – считает он.

В четверг в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства была создана оперативная группа «для недопущения пиратских действий со стороны Украины». Самих рыбопромышленников обязали предварительно уведомлять погрануправления о выходе в море и об изменении дислокации, а в случае чрезвычайной ситуации выходить на связь на определенной частоте.