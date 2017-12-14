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7 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 15:06  |  vz.ru
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Нефть для рубля оказалась важнее чудачеств Трампа

Рынки то впадали в панику, то в эйфорию от заявлений Дональда Трампа в адрес КитаяФото: Kevin Lamarque/Reuters
Мировые финансовые рынки последние несколько дней трясло, и причиной этому стали экспрессивные заявления президента США по поводу торговых отношений с Китаем. Казалось бы, все это должно сказываться на рубле – однако его состояние оказалось на редкость стабильным. С чем связана такая устойчивость российской валюты? Подробности...
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Дело капитана Горбенко вскрыло слабость судебной системы Украины

Капитан «Норда» Владимир Горбенко (на переднем плане) не угодил Украине только своим российским паспортомФото: кадр из видео
Экипаж арестованного крымского сейнера «Норд» вышел на свободу. Под стражей остается лишь капитан судна Владимир Горбенко, хотя за него уже внесен залог. Ему грозит пятилетний срок. По мнению адвоката, дело полностью ушло в политическую плоскость, судебный процесс обернулся произволом и в ближайшие дни возможны новые провокации со стороны украинских силовиков. Подробности...
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У кота Скрипалей было мало шансов на выживание

Кота Сергея Скрипаля усыпили – вместо того, чтобы дать ему время на адаптациюФото: кадр из видео
«Кот был преднамеренно уничтожен. И, возможно, это потому, что кот не был отравлен, это доказывает, что в доме не было нервно-паралитического вещества». Такими комментариями простые британцы сопровождают новость о том, что британские чиновники усыпили принадлежавшего семье Скрипалей персидского кота. Действительно ли животное необходимо было убить? Подробности...
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Исламская мировая война перестала быть пустой угрозой

Многие в мире считают новым Гитлером не иранского лидера, а самого принца СалманаФото: Wiktor Szymanowicz/Barcroft Images/ТАСС
По мнению наследного принца Саудовской Аравии, есть политики «хуже Гитлера». В первую очередь это верховный лидер Ирана, который «пытается захватить весь мир». Чтобы нейтрализовать Гитлера, потребовалась мировая война. И такую войну саудиты уже готовят, о чем честно предупреждают всех. Многие им не верят, и совершенно напрасно.  Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Русские окончательно мутировали в евреев

Антон Крылов, журналист
Всем известно, что евреи хотят захватить мир, поэтому они везде расставляют своих агентов, а еще евреи несправедливо разбогатели и регулярно совершают ритуальные убийства. То есть, извините, русские. Теперь это делают русские. Подробности...
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По мотивам дела Скрипалей: сколько же информационных поводов упустили мы!

Владимир Ворожцов, Генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Нам стало известно, что на саперном полигоне Бундесвера на деньги бюджета ФРГ проводит подготовку людей, которых мы подозреваем в причастности к терроризму. Ответ руководителя германских спецслужб был «великолепен». Подробности...
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«Новичок» не газ, а нечто вроде сала, протёртого на мясорубке

Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»
Зачем, не знаю, но продолжаю, видимо, по привычке вникать в дело Скрипалей. Теперь «Таймс» назвал место, где изготовлен «Новичок» – Шиханы. Под Саратовом. О, это чудесное место. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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          Дело капитана Горбенко вскрыло слабость судебной системы Украины

          Капитан «Норда» Владимир Горбенко (на переднем плане) не угодил Украине только своим российским паспортом   7 апреля 2018, 13:00
          Фото: кадр из видео
          Текст: Андрей Резчиков

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          Экипаж арестованного крымского сейнера «Норд» вышел на свободу. Под стражей остается лишь капитан судна Владимир Горбенко, хотя за него уже внесен залог. Ему грозит пятилетний срок. По мнению адвоката, дело полностью ушло в политическую плоскость, судебный процесс обернулся произволом и в ближайшие дни возможны новые провокации со стороны украинских силовиков.

          В субботу весь экипаж арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд», за исключением капитана Владимира Горбенко, отпустили на свободу. Последние десять дней команда находилась на сейнере с гниющей рыбой. Сейчас рыбаки находятся в Мариуполе.

          Однако, как сообщила представитель судовладельца (керченский рыбколхоз имени 1 Мая) Анна Шевелева, рыбаков обязали явиться в предстоящий вторник на допрос в службу безопасности Украины (СБУ) в связи с делом Горбенко.

          Накануне в Херсонском городском суде капитану избрали меру пресечения в виде содержания под стражей два месяца с правом выхода под залог. Несмотря на внесенные 35 тыс. рублей Горбенко до сих пор не отпустили. Дело в том, что адвокаты еще не получили подтверждение о переводе средств на казначейский счет. Ожидается, что это произойдет к 10 апреля, и тогда Горбенко выйдет на свободу.

          Также накануне мариупольский суд наложил на экипаж административные штрафы по статье «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». По этой статье капитану грозит до пяти лет лишения свободы.

          Как заявил РИА «Новости» адвокат Горбенко Дмитрий Щербина, во время процесса на судью оказывалось давление и служитель Фемиды «действовал не как представитель судебной власти, а как оперативник, который исполняет приказ». По его мнению, сначала судья «явно демонстрировал согласие с позицией адвокатов», но после выхода из совещательной комнаты для оглашения вердикта «резко поменял свое решение».

          «Если бы он руководствовался законом, то отпустил бы моего клиента. Потому что капитану «Норда» вменяют преступления средней тяжести. Прокурор однозначно заявил, что мой клиент от следствия не укрывался и не препятствовал следственным действиям. В такой ситуации в принципе не предусмотрено содержания под стражей. То, что произошло, выходит за все мыслимые рамки. Это даже не произвол. Это диктатура», – сказал Щербина, добавив, что судья «был подавлен и старался как можно быстрее завершить заседание».

          Кроме этого, адвокат заметил у представителей СБУ и прокуратуры необычное поведение, которое «выбивалось из всех привычных норм». «Даже на оперативниках СБУ, привыкших быть хозяевами положения в любой ситуации, не было лица. Я давно не видел таких перепуганных силовиков», – сказал Щербина.

          По его мнению, в ближайшие дни следует ожидать новых провокаций со стороны украинских силовиков, поскольку дело полностью ушло в политическую плоскость, а значит, соблюдать законы никто не будет.

          Напомним, украинские пограничники задержали судно «Норд» в Азовском море 25 марта. Это произошло в 15 милях от Обиточной косы, которая относится к Запорожской области Украины. На борту было 10 человек, все они граждане России. Сейнер отконвоировали в порт Бердянска и выставили у него охрану.

          Инцидент произошел в водах «совместного использования», поэтому действия украинских пограничников больше похожи на пиратство, а не следование нормам закона и международного права. Однако украинские пограничники мотивировали задержание судна тем, что оно зарегистрировано «на территории Автономной Республики Крым». Нарушением порядка выезда из «оккупированной территории» в погранслужбе сочли и наличие у всех членов экипажа «так называемых паспортов граждан РФ, выданных в городе Керчь».

          Как только стало известно о задержании рыбаков, в России заговорили об угрозе безопасности судоходства во всем Азовском море. Появилась информация о готовности Черноморского флота усилить свое присутствие в северо-восточной части Черного моря и в зоне Азовского бассейна с целью обеспечить безопасность российского судоходства.

          Как говорил газете ВЗГЛЯД бывший главком Черноморского флота адмирал Игорь Касатонов, действия украинских пограничников являются вызывающей провокацией «особенно на фоне нашего военного превосходства в Азовском и Черном морях». «Поэтому нашим пограничникам и нашему Черноморскому флоту необходимо обеспечивать безопасность плаванья вот таких судов и суденышек», – считает он.

          В четверг в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства была создана оперативная группа «для недопущения пиратских действий со стороны Украины». Самих рыбопромышленников обязали предварительно уведомлять погрануправления о выходе в море и об изменении дислокации, а в случае чрезвычайной ситуации выходить на связь на определенной частоте.


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