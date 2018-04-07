Экипаж арестованного Украиной судна «Норд» отпустили на свободу без капитана

Экипаж арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд» отпущен на свободу, сообщила представитель судовладельца – керченского рыбколхоза им. 1 Мая Анна Шевелева.

«Команда, за исключением капитана, находится на свободе. Сейчас они все в Мариуполе. Но им еще необходимо 10-го (апреля) явиться на допрос в СБУ в связи с делом капитана», – цитирует Шевелеву РИА «Новости».

Накануне приморский райсуд Мариуполя постановил оштрафовать членов экипажа российского сейнера «Норд», задержанного Украиной в Азовском море в конце марта.

Капитана судна Владимира Горбенко, которого заподозрили в «нарушении порядка въезда» в Крым, арестовали. Позднее за него внесли залог. Освободить капитала обещают 10 апреля.