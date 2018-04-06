Внесен залог за арестованного на Украине капитана «Норда»

За капитана рыболовного судна «Норд» Владимира Горбенко, арестованного в пятницу судом Херсона, внесен залог.

«Залог мы внесли, но все учреждения закрыты, и взять подтверждения о том, что средства на казначейский счет зашли, мы не можем. Сейчас пытаемся что-то сделать, но это маловероятно», – сказал адвокат Дмитрий Щербина, передает РИА «Новости».

Юрист отметил, что украинская сторона устроила дело таким образом, чтобы Горбенко провел минимум три следующих дня в СИЗО.

«Рассмотрение специально начали под вечер пятницы. У судьи было понимание, что залог все равно не успеют внести до конца дня. Теперь наш клиент вынужден будет находиться в СИЗО до окончания праздников. У него проблемы с сердцем. Он провел последнюю неделю в грязи, дыша отравленным воздухом. Но это никого не волнует. Издевательства продолжаются», – рассказал Щербина.

Ранее в пятницу Херсонский городской суд арестовал капитана «Норда» Владимира Горбенко сроком на два месяца.

Напомним, в конце марта украинские пограничники задержали российское рыболовное судно «Норд». Украинские правоохранители отобрали у экипажа судна российские паспорта, а капитана заподозрили в «нарушении порядка въезда» в Крым.