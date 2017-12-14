Украинский суд арестовал капитана «Норда»

Херсонский городской суд арестовал капитана российского сейнера «Норд» Владимира Горбенко сроком на два месяца.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в пятницу капитан задержанного на Украине судна «Норд» прибыл в Херсонский городской суд, где ему должны избрать меру пресечения.

Напомним, в конце марта украинские пограничники задержали российское рыболовное судно «Норд». Украинские правоохранители отобрали у экипажа судна российские паспорта, а капитана заподозрили в «нарушении порядка въезда» в Крым.