Капитану арестованного Украиной судна «Норд» предъявили подозрение

Украинские правоохранители предъявили подозрение капитану арестованного судна «Норд», ему вменяется «нарушение порядка въезда» в Крым, по этой статье возможно до пяти лет лишения свободы, сообщает генпрокуратура Украины.

«31 марта 2018 года гражданину Украины, капитану судна «Норд» объявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения», – передает РИА «Новости» сообщение генпрокуратуры Украины.

Речь идет о статье «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины», по ней возможно лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее в понедельник адвокаты моряков с судна «Норд» заявили о недружелюбных действиях украинских пограничников. Предполагается, что моряков вынуждают признать себя гражданами Украины.

Судно с 10 моряками на борту было захвачено украинскими пограничниками в Азовском море – оно якобы нарушило «порядок въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее». Затем «Норд» был транспортирован в Бердянск. Собственник судна жаловался, что российские дипломаты отказались помогать морякам.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 30 марта украинский суд по ходатайству так называемой прокуратуры автономной республики Крым наложил арест на захваченное российское судно «Норд». В четверг официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о требовании Москвы к Киеву немедленно освободить членов экипажа «Норда» и само судно.