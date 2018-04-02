Моряков российского судна «Норд» вынуждают перейти в гражданство Украины

Адвокаты моряков с судна «Норд» говорят о недружелюбных действиях украинских пограничников и подозревают, что моряков вынуждают признать себя гражданами Украины, сообщил керченский рыбколхоз имени 1 мая, владеющий судном.

Защита моряков описывает действия погранслужбы Украины как «очень недружелюбные и провокационные». «Ощущение, что ребят вынуждают признать себя гражданами Украины. Погранслужбе все равно, как они питаются, какое состояние корабля. Были вызовы скорой, но та оказала минимальную помощь, отказавшись предоставить платные услуги», передает РИА Новости ссылкой на представителя рыбколхоза.

Также сообщается, что поданное адвокатами моряков заявление по ст. 206 УПК Украины, о немедленном освобождении лица, содержащегося незаконно под стражей, еще не рассмотрено. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по ст. 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава). Судовладелец считает, что судно задержано противоправно.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 30 марта украинский суд по ходатайству так называемой прокуратуры автономной республики Крым наложил арест на захваченное российское судно «Норд».

Судно с 10 моряками на борту было захвачено украинскими пограничниками в Азовском море. Украинская сторона сочла, что судно нарушило «порядок въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее». Затем «Норд» был транспортирован в Бердянск. Собственник судна жаловался, что российские дипломаты отказались помогать морякам.

В минувший четверг официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о требовании Москвы к Киеву немедленно освободить членов экипажа «Норда» и само судно.