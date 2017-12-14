Москва потребовала от Киева немедленно освободить захваченное судно

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о требовании Москвы к Киеву немедленно освободить членов экипажа рыболовного судна «Норд».

«Налицо очередная провокационная выходка украинских властей в отношении граждан России. Применительно к экипажу судна украинские пограничники действовали просто как сомалийские пираты. Экипаж судна имел все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря и работал в строгом соответствии с действующими правилами рыболовства», – цитирует РИА «Новости» Захарову.

По ее словам, Россия рассматривает акцию Украины как попытку отомстить жителям Крыма за их сознательный выбор, сделанный в марте 2014 года. «Мы требуем немедленного освобождения членов экипажа и возврата судна «Норд» законному владельцу», – отметила дипломат.

В воскресенье в Азовском море украинские пограничники задержали судно «Норд» с десятью моряками на борту, доставив затем корабль в Бердянск. Арест произошел в 15 милях от Обиточной косы, которая относится к Запорожской области Украины. Украинская сторона квалифицирует действия команды корабля как «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее».