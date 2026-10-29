Эксперты предложили решать глобальные проблемы через социальную архитектуру

Гендиректор ВЦИОМ Федоров: Социальная архитектура поможет дать ответ на глобальные вызовы

Tекст: Олег Исайченко

Социальная архитектура прочно входит в гуманитарное поле России. Данное направление позволяет выстроить управленческую логику проектирования общественно значимых изменений, направленных на совершенствование жизни людей. Инструментом подобных трансформаций призваны стать социальные проекты.

Но как понять, что инициатива действительно работает? Для этого необходима выработка особых стандартов проектной деятельности, что, в частности, обсуждалось на прошедшей 23-24 октября в Петербурге II Международной научно-практической конференции «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений».

Как отметил Никита Сетов, руководитель департамента социального проектирования иса президентской платформы «Россия – страна возможностей», формирование подобных стандартов позволит определить, какие инициативы действительно относятся к социально-архитектурным проектам.

Конкретизация норм социальной архитектуры вкупе с наращиванием ее научной базы и подготовкой профильных кадров поможет сделать данное направление полноценным инструментом общественных изменений, считает Сергей Володенков, директор Института социальной архитектуры президентской платформы «Россия – страна возможностей», профессор МГУ.

По словам эксперта, разработанный институтом стандарт позволяет оценивать проекты по реальным преобразованиям в жизни людей и их участию в них. Важную роль играет и подготовка специалистов: на конференции объявили о запуске магистерских программ, указал спикер. «При этом социальная архитектура выходит за пределы российской повестки: в конференции участвовали более 600 ученых из 35 стран. Президент Владимир Путин в приветствии участникам подчеркнул готовность России делиться своим опытом с зарубежными партнерами», – напомнил аналитик.

Международный интерес к социальной архитектуре связан не только с возможностью изучать российский опыт, но и с поиском решений общих для разных стран проблем. При этом готовые модели нельзя просто переносить из одного общества в другое: важно учитывать их ценности, исторический опыт и представления о будущем. Об этом заявила Елена Ильина Никлассон, исследователь Института социальных инноваций Университета Филдинга, доктор философии.

По словам эксперта, социальная архитектура объединяет знания разных дисциплин и может стать основой для международного обмена методами и идеями. Среди общих вызовов она выделила сбалансированное региональное развитие, энергетическую обеспеченность, рациональное использование ресурсов и экологическую устойчивость.

«Отдельное направление сотрудничества – подготовка специалистов. Участники конференции проявили интерес к развитию магистерских программ по социальной архитектуре, а перевод российских учебников открывает дополнительные возможности для изучения этого подхода за рубежом», – указала докладчик.

Но для решения каких конкретно задач нужна социальная архитектура? По мнению гендиректора аналитического центра ВЦИОМ Валерия Федорова, одна из главных угроз современности – асинхронное будущее, в котором технологический прогресс и новые возможности будут доступны далеко не всем. Разрыв между разными группами населения и странами, считает эксперт, будет усиливаться под влиянием сразу нескольких факторов.

Среди ключевых вызовов социолог выделил развитие искусственного интеллекта, старение населения на Глобальном Севере, сокращение рабочих мест для среднего класса и растущий разрыв в доступе к знаниям. По его оценке, эти процессы могут усиливать социальную нестабильность, поэтому нужны не только технологические решения, но и новые подходы к организации общественной жизни.

В числе практических задач социальной архитектуры Федоров назвал формирование доверия в обществе, адаптацию городов к старению населения, трансформацию образования и обеспечение энергетической справедливости на фоне строительства инфраструктуры для развития ИИ.

Однако главным направлением аналитик считает преобразование самого государства. По мнению Федорова, именно оно остается центральным общественным институтом, от эффективности которого зависит способность общества отвечать на масштабные вызовы. Поэтому социальная архитектура должна заняться реинжинирингом государства, подчеркнул спикер.

Одним из вызовов, меняющих подходы к управлению обществом, становится развитие искусственного интеллекта. Он открывает новые возможности для анализа информации и разработки сценариев будущего, но не должен подменять человека при принятии решений. На этом акцентировал внимание член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Асафов.

Парламентарий выделил четыре условия ответственного использования ИИ: человек должен критически оценивать поставленную задачу, проверять ответы алгоритма, самостоятельно принимать решение и отвечать за его последствия. По словам депутата, ИИ может предлагать решения, основанные на ценностях, которые не совпадают с ценностями пользователя. Кроме того, отметил он, алгоритмы нередко подстраивают ответы под ожидания человека, поэтому полагаться на них без проверки опасно.

В связи с этим Асафов выразил уверенность, что социальная архитектура продолжит развиваться, а накопленные наработки позволят запускать новые проекты. Причем речь идет не только о масштабных государственных инициативах, но и о конкретных изменениях на уровне районов и отдельных социальных групп, добавил парламентарий.

Одним из успешных проектов социальной архитектуры является «Формирование комфортной городской среды», отметила Дарья Кислицына, член комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики. «В инициативе поучаствовал каждый шестой взрослый россиянин. По данным ВЦИОМ, более 80% жителей поддерживают идею мастер-планов в тех регионах, где они реализуются», – добавила депутат.

По ее словам, мастер-планы реализуются в регионах и городах Дальнего Востока и Арктики. «Задача депутатов Госдумы – сделать так, чтобы в ближайшее время реализация мастер-планирования была распространена на всю страну», – подчеркнула парламентарий. Другой эффективной инициативой законодатель назвала «Вятские дворики». «Это проект, связанный с благоустройством дворов, вырастает в целую экосистему взаимодействия жителей города на предмет проектирования жизни в своем микрорайоне», – указала Кислицына.