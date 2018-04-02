У экипажа арестованного на Украине судна «Норд» отобрали паспорта

Украинские правоохранительные органы отобрали российские паспорта у экипажа рыболовецкого судна «Норд», арестованного на Украине, сообщила пресс-секретарь судовладельца – керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.

Документы изъяли после доставления судна в Бердянск. Теперь пограничники пытаются идентифицировать членов экипажа как граждан Украины, передает РИА «Новости».

Шевелева заявила также о проблемах со здоровьем у моряков, хотя они и говорят, что «все хорошо и прекрасно».

«В выходные «скорая» приезжала, давление поднималось, и боли поясничные были. Все на нервной почве», – сказала она.

Ранее капитану судна предъявили подозрение, ему вменяется «нарушение порядка въезда» в Крым.

В понедельник адвокаты моряков с судна «Норд» заявили о недружелюбных действиях украинских пограничников. Предполагается, что моряков вынуждают признать себя гражданами Украины.

Судно с 10 моряками на борту было захвачено украинскими пограничниками в Азовском море. «Норд» был транспортирован в Бердянск.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 30 марта украинский суд по ходатайству так называемой прокуратуры автономной республики Крым наложил арест на захваченное российское судно «Норд». МИД России потребовал немедленно освободить членов экипажа «Норда» и само судно.