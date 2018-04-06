Капитан судна «Норд» прибыл в суд Херсона

Капитан задержанного на Украине судна «Норд» Владимир Горбенко прибыл в Херсонский городской суд, где ему должны избрать меру пресечения, сообщила пресс-секретарь так называемой прокуратуры Крыма в составе генпрокуратуры Украины Татьяна Тихончик.

«Капитан судна «Норд» находится в Херсонском городском суде, где ему избирается мера пресечения», – передает ТАСС сообщение Тихончик.

Украинская прокуратура во время заседания намерена просить суд назначить Горбенко содержание под стражей на 60 суток.

Ранее в пятницу Горбенко рассказал о состоянии своего здоровья.

Напомним, в конце марта украинские пограничники задержали российское рыболовное судно «Норд». Украинские правоохранители отобрали у экипажа судна российские паспорта, а капитана заподозрили в «нарушении порядка въезда» в Крым.

После этого выходящие на промысел в Азовском море российские рыбаки получили рекомендации от погранслужб на случай встречи с украинскими патрульными кораблями. Им, в частности, посоветовали звонить в погрануправления ФСБ.