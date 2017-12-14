Капитан судна «Норд» рассказал о своем самочувствии

Капитан задержанного Украиной рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко рассказал о состоянии своего здоровья после того, как городской суд Херсона освободил его до основного разбирательства.

«Средненько чувствую себя, потому что за это время у меня было два гипертонических криза», – сказал он, передает RT.

По словам Горбенко, в среду медики зафиксировали у него высокое давление, но не смогли определиться, стоит ли везти его в больницу.

«Одни медики принимали решение меня госпитализировать, потом через некоторое время другие, услышав, что меня будет охранять конвой, отказались доставлять в больницу», – отметил он.

В конце марта стало известно о задержании украинскими пограничниками российского рыболовного судна «Норд». Украинские правоохранители отобрали у экипажа судна российские паспорта, а капитана заподозрили в «нарушении порядка въезда» в Крым.

В четверг херсонский городской суд освободил капитана задержанного госпогранслужбой Украины российского сейнера «Норд» Владимира Горбенко «до основного разбирательства».