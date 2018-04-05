Капитан захваченного Украиной судна «Норд» отпущен из зала суда

Херсонский городской суд освободил Владимира Горбенко, капитана задержанного госпогранслужбой Украины российского сейнера «Норд», сообщил адвокат Дмитрий Щербина, который представляет интересы экипажа.

По словам адвоката, Горбенко освобожден «до основного разбирательства».

«Завтра будет слушаться мера пресечения в 13.30», – приводит его слова РИА «Новости».

Накануне сообщалось, что Горбенко отвезли в больницу после того, как ему стало плохо.

Суд в четверг должен был избрать меру пресечения капитану задержанного госпогранслужбой Украины российского сейнера «Норд» Владимиру Горбенко, однако заседание не состоялось

В конце марта стало известно о задержании украинскими пограничниками российского рыболовного судна «Норд». Украинские правоохранители отобрали у экипажа судна российские паспорта, а капитана заподозрили в «нарушении порядка въезда» в Крым.