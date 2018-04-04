Капитана судна «Норд» положили в больницу

Капитану арестованного украинскими пограничниками российского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко отвезли в больницу после того, как ему стало плохо, сообщил представляющий интересы экипажа адвокат Дмитрий Щербина.

«Капитану плохо. Давление и сердце. Его из изолятора временного содержания перевели в больницу», – цитирует Щербину РИА «Новости».

Отмечается, что Горбенко госпитализировали в больницу имени Лучанского в Херсоне. Заседание суда, который должен избрать капитану меру пресечения, запланировали на четверг, 5 апреля.

Ранее защита экипажа российского судна «Норд» заявила о «нечеловеческих» условиях содержания моряков, в частности об отказе предоставить им медицинскую помощь. А в украинской госпогранслужбе обвинили российские СМИ в попытках показать, что команда находится в ужасных условиях.

Также сообщалось, что капитана задержанного 25 марта Украиной в Азовском море крымского рыболовецкого судна «Норд» доставили в херсонское управление СБУ, где он ожидает избрания меры пресечения. В понедельник, 2 апреля, украинские правоохранители отобрали у экипажа судна российские паспорта, а капитана заподозрили в «нарушении порядка въезда» в Крым.