Трамп заявил о готовности урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации

Херш сообщил о планах удержать Байдена на посту президента США до конца срока

Tекст: Максим Попов

По словам журналиста, если Байден решит не участвовать в выборах, республиканцы непременно воспользуются этим и будут утверждать, что человек, не способный участвовать в предвыборной гонке, не может быть президентом. «Основная задача сейчас – убедиться, что Байден не уйдет со своего поста раньше времени и не передаст его Харрис», – приводит ТАСС слова Херша.

Однако достижению этой цели могут помешать не только силы, которых не хватает Байдену, чтобы продержаться еще шесть месяцев, но и то, что Камала Харрис, вице-президент США, считает себя серьезным кандидатом на президентских выборах, отметил Херш.

По его словам, есть много свидетельств того, что это не так. Например, у Харрис очень низкие рейтинги среди избирателей, и только треть из них верит в ее победу на выборах.

Напомним, в субботу американские СМИ сообщили, что Байден разочарован друзьями, которые не верят в его победу над Трампом.



