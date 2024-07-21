От былого благодушия паразитического капитализма Запада не осталось и следа. Первой пала зелёная энергетика. На очереди – любимая идея сокращенного рабочего времени. Что дальше?17 комментариев
Трамп заявил о готовности урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации
Экс-президент США Дональд Трамп на митинге сторонников Республиканской партии в штате Мичиган заявил, что сможет урегулировать конфликт на Украине еще до инаугурации.
«Я единственный, кто может заявить, что предотвращу третью мировую войну. Еще до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после нашей победы на выборах, я смогу урегулировать этот ужасный конфликт между Россией и Украиной», – приводит ТАСС слова Трампа.
Напомним, до этого Трамп заявил, что получил пулю ради защиты демократии.