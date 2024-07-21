Трамп заявил, что получил пулю ради защиты демократии

От былого благодушия паразитического капитализма Запада не осталось и следа. Первой пала зелёная энергетика. На очереди – любимая идея сокращенного рабочего времени. Что дальше?12 комментариев
От былого благодушия паразитического капитализма Запада не осталось и следа. Первой пала зелёная энергетика. На очереди – любимая идея сокращенного рабочего времени. Что дальше?12 комментариев
Главный публичный враг Китая и России в американском хайтеке. Инициатор и драйвер всех главных процессов против «влияния Китая и России» в киберпространстве. Наш бывший соотечественник. Сегодня он показал, как выглядит трансформация политического, медийного и силового влияния в деньги и технологии и обратно.5 комментариев
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«Сегодня у нас с президентом Украины Зеленским состоялся очень хороший телефонный разговор», – приводит ТАСС цитату Трампа.
По словам Трампа, если его изберут следующим президентом США, он сможет собрать все стороны конфликта на Украине вместе за одним столом для переговоров, чтобы они смогли достичь соглашения и положить конец насилию.
В свою очередь Зеленский заявил, что договорился о личной встрече с Трампом и будет обсуждать с ним шаги, которые помогут установить прочный и справедливый мир на Украине.
Также Зеленский поздравил Трампа с выдвижением его кандидатуры на пост президента США от Республиканской партии. Он выразил осуждение в связи с покушением, которое было совершено на американского лидера.
Напомним, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, США не гарантируют поддержку Украине в случае победы Трампа.
Браун: Будет здорово, если Трамп сможет остановить конфликт на Украине за 24 часа
«Если он сможет сделать это за 24 часа, это будет здорово», – заявил Браун, отвечая на вопрос о реальности выполнить обещание Трампа, передает РИА «Новости».
Ранее Дональд Трамп заявлял, что в случае избрания его президентом США за 24 часа завершит конфликт на Украине.
Также Трамп заявил, что завершит все международные кризисы, «созданные» нынешней администрацией США.
В офисе Зеленского заявили о возможном визите Трампа на Украину
«Однако детали пока очень неопределенные – как формат, так и время, и место», – передает РИА «Новости» его слова.
Никифоров добавил, что Зеленский и Трамп дали «принципиальное согласие» на встречу.
Ранее президенты провели телефонный разговор, в ходе которого глава украинского государства поздравил Трампа с выдвижением от республиканцев и осудил нападение на него, произошедшее во время его митинга в прошлую субботу.
По его словам, с президентом Трампом договорились обсудить во время личной встречи, передает РИА «Новости».
Также Зеленский поздравил Трампа с выдвижением от республиканцев и осудил нападение на него.
Ранее Трамп обсудил с Зеленским конфликт на Украине.
«Майкл Вайсман был задержан полицией города Джунипер по обвинению в письменных угрозах убийством. Расследование показало, что подозреваемый публиковал в социальных сетях угрозы в адрес бывшего президента Дональда Трампа, сенатора Джей-Ди Вэнса и их семей», – приводит РИА «Новости» цитату из сообщения.
Известно, что расследование по делу Вайсмана проводилось совместно с Секретной службой США и местной прокуратурой.
Напомним, накануне в США допустили новые покушения на Трампа в ближайшие недели.
Кандидат на пост вице-президента США Вэнс призвал Байдена уйти в отставку
«Если ты не можешь участвовать в гонке, ты не можешь и служить. Он должен немедленно уйти в отставку», – написал Вэнс в соцсети X( бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».
Он считает, что все, кто выступает за то, что Байден должен сняться с президентской гонки, но не уходить в отставку, «проявляют абсурдный уровень цинизма».
Ранее главный спонсор Демократической партии миллиардер Майкл Мориц призвал Байдена покинуть пост.
Издание NBC заявляло, что семья Байдена начала обсуждать его выход из президентской гонки.
WSJ: Стрелявший в Трампа готовился к массовому убийству на митинге
Издание пишет, что на месте покушения были обнаружены две самодельные бомбы с дистанционным взрывателем, бронежилет и три магазина с 30 патронами, а в припаркованном недалеко от площадки митинга автомобиле Крукса найдена взрывчатка, передает ТАСС.
Кроме того, по данным правоохранителей, Крукс получил на дом несколько посылок с пометкой «опасные материалы», он искал в интернете даты митингов Трампа и съезде Демократической партии, изучал информацию о Джо Байдене, пишет газета.
После обнаружения новых улик, следователям еще сложнее выяснить, мотив преступника.
Ранее сообщалось, что стрелявший в Трампа Крукс изучал при помощи дрона место проведения митинга.
Ранее в США допустили новые покушения на Трампа в ближайшие недели.
Пожертвования на избирательные кампании в США могут делать только граждане страны, поэтому для участия в мероприятии потребуется предъявить копию страницы паспорта с фотографией, чтобы соблюсти федеральный закон о выборах. Стоимость билетов варьируется от 500 до 25 тыс. долларов, сообщает телеканал, передает «Интерфакс».
Сбор средств запланирован «в условиях неопределенности для предвыборной кампании Байдена, когда пожертвования начинают иссякать», и все больше демократов призывают президента отказаться от участия в гонке.
Телеканал отмечает, что первая леди «остается ближайшим советником и активным защитником президента, обладая значительным влиянием в Белом доме».
Как ранее информировала пресс-служба Белого дома, Джилл Байден возглавит делегацию США на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 26 июля.
Филиппо заявил, что украинцы с восторгом воспримут начало Трампом мирных переговоров
По его словам, украинскому народу надоела война, украинцы от мирных переговоров будут «в восторге», передает РИА «Новости».
Политик добавил, что для французов данный сценарий так же будет хорошим.
«Жаль, что для этого нам нужен Трамп, когда мы сами должны выбирать мир... но нами руководят предатели, служащие НАТО и войне», – заключил Филиппо.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что в случае избрания его президентом США за 24 часа завершит конфликт на Украине.
По словам журналиста, если Байден решит не участвовать в выборах, республиканцы непременно воспользуются этим и будут утверждать, что человек, не способный участвовать в предвыборной гонке, не может быть президентом. «Основная задача сейчас – убедиться, что Байден не уйдет со своего поста раньше времени и не передаст его Харрис», – приводит ТАСС слова Херша.
Однако достижению этой цели могут помешать не только силы, которых не хватает Байдену, чтобы продержаться еще шесть месяцев, но и то, что Камала Харрис, вице-президент США, считает себя серьезным кандидатом на президентских выборах, отметил Херш.
По его словам, есть много свидетельств того, что это не так. Например, у Харрис очень низкие рейтинги среди избирателей, и только треть из них верит в ее победу на выборах.
Напомним, в субботу американские СМИ сообщили, что Байден разочарован друзьями, которые не верят в его победу над Трампом.
Wall Street Journal: Стрелявший в Трампа заранее изучил местность при помощи дрона
По данным издания, Крукс запустил по запрограммированной траектории полета дрон для изучения территории выставочного комплекса Butler Farm Show, передает РИА «Новости».
Также в статье указано, что задержанный несколько раз запускал дрон. Кроме того, Крукс активно изучал выставочный комплекс после того, как стало известно о времени и месте проведения мероприятия.
Помимо прочего, в машине мужчины была обнаружена взрывчатку, бронежилет и около ста патронов.
Напомним, накануне в США допустили новые покушения на Трампа в ближайшие недели.
Издание пишет, что никто не знает, каким будет процесс выбора нового кандидата в случае, если Байден снимется с предвыборной гонки, но с большей вероятностью им станет Камала Харрис, передает РИА «Новости».
Отмечается, что речь идет не о внезапном решении демократов объединиться против Байдена, а, скорее о консенсусе по кандидатуре вице-президента из-за накопившейся усталости от неопределенности.
Кроме того, сторонники идеи замены Байдена на Харрис считают, что серьезных конкурентов у Харрис нет.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, может ли другая кандидатура, кроме Байдена, победить Дональда Трампа.
«По словам следователей, на данный момент им удалось найти мало доказательств, что Томас Мэтью Крукс... руководствовался какой-либо идеологией», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Согласно данным издания, информация, полученная с его телефона, а также сведения от семьи и друзей, не указывает на наличие мотива.
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что стрелявший в Трампа собирался устроить бойню на митинге.
Во время национального съезда Республиканской партии в Висконсине, который проходил на этой неделе, Трамп носил белую повязку на ухе, чтобы скрыть пулевое ранение. Теперь же рану на правом ухе бывшего президента прикрывает небольшой пластырь телесного цвета, передает ТАСС.
Напомним, 13 июля в Пенсильвании на агитационном митинге Трампа произошло покушение. Бывший президент был легко ранен – пуля задела только ухо. В результате нападения погиб один из сторонников кандидата от республиканцев, а двое других получили тяжелые ранения.
По информации издания, команда Трампа проводит масштабную работу по поиску уязвимостей Харрис. Для этого используются различные методы, включая социологические опросы, передает РИА «Новости».
Незадолго до съезда республиканцев команда Трампа подготовила серию роликов, направленных против Харрис, для показа делегатам и на телевидении. Однако после покушения на Трампа было решено отказаться от этой идеи, отметили авторы материала.
Кроме того, национальный комитет Республиканской партии следит за финансированием избирательной кампании Байдена и готов подавать иски, если Харрис незаконно воспользуется этим финансированием, подчеркнули журналисты.
Напомним, по словам журналиста Сеймура Херша, представители демократической партии хотят, чтобы Джо Байден оставался президентом до конца своего текущего срока, который истекает 20 января 2025 года.