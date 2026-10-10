Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.2 комментария
Kyiv Independent: Делегацию Украины в Майами ошарашила сделка США и России
Украинские чиновники на переговорах в Майами были ошарашены новостью о заключении соглашения между США и Россией по поставкам дизельного топлива.
«Там была не только наша делегация, но и европейская... Просто все сидели там как дураки», – заявил высокопоставленный украинский источник.
Киев заранее не уведомляли о подробностях договоренностей между Москвой и Вашингтоном. Представители украинской стороны предположили, что в момент обсуждения с европейцами прекращения ударов по энергообъектам американские власти уже согласовали условия топливной сделки с Россией, передает РИА «Новости».
По словам собеседника издания, украинская делегация оказалась в ловушке.
В пятницу президент Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом, по итогам которого США подтвердили планы получать российское дизельное топливо.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу американо-украинские переговоры в Майами прервались из-за сделки Трампа с Россией.
Верховная рада выразила беспокойство из-за поставок российского дизеля в Соединенные Штаты.
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.