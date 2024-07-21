От былого благодушия паразитического капитализма Запада не осталось и следа. Первой пала зелёная энергетика. На очереди – любимая идея сокращенного рабочего времени. Что дальше?12 комментариев
Трамп показался на митинге в Мичигане без повязки на ухе
На первом после покушения митинге своих сторонников, который прошел в штате Мичиган, бывший президент США Дональд Трамп вышел на сцену без белой повязки на ухе.
Во время национального съезда Республиканской партии в Висконсине, который проходил на этой неделе, Трамп носил белую повязку на ухе, чтобы скрыть пулевое ранение. Теперь же рану на правом ухе бывшего президента прикрывает небольшой пластырь телесного цвета, передает ТАСС.
Напомним, 13 июля в Пенсильвании на агитационном митинге Трампа произошло покушение. Бывший президент был легко ранен – пуля задела только ухо. В результате нападения погиб один из сторонников кандидата от республиканцев, а двое других получили тяжелые ранения.