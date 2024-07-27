ФБР признало ранение Трампа пулей

Дробницкий спрогнозировал ход дебатов Трампа и Харрис

Американист Дробницкий: Харрис создают образ «прокурора Трампа»

Tекст: Анастасия Куликова

«Дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис могут состояться в сентябре, однако до этого Демпартия должна провести конференцию и решить вопрос с официальной номинацией кандидата», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. До тех же пор, по прогнозам собеседника, республиканцы и демократы продолжат лишь обмениваться взаимными упреками.

Он напомнил, что Трамп уже сыронизировал, что не спешит соглашаться на дебаты, потому что в Демпартии могут еще десять раз передумать. «Выбранная Республиканской партией тактика – «мы побьем вас потом, когда вы сами себя измордуете» – может сыграть им на руку», – уточнил спикер.

«Вместе с тем республиканские стратеги уверены: дебатировать с Харрис нужно, потому что она обязательно скажет какую-нибудь глупость. И она, скорее всего, действительно это сделает, поскольку, во-первых, сама политически недалекая, а во-вторых, у нее очень непрофессиональный штаб. Предвыборный ролик тому подтверждение», – указал аналитик. Более того, без ребрендинга и помощи со стороны команды Барака Обамы реальные рейтинги Камалы Харрис в скором времени начнут падать, прогнозирует Дробницкий.

Демократы же пытаются использовать ситуацию в своих интересах. «Они очень хотят реванша. По их мнению, новый боец – молодая по сравнению с президентом Харрис – на дебатах порвет Трампа «как тузик грелку». Хотя то же самое в Демпартии говорили и о Байдене, но ссылались на опыт и достижения политика», – указал политолог.

При этом даже ничью демократы выдадут за большую победу. «Их цель – зарядить прессу, чтобы потом журналисты кричали, что Харрис на две головы выше Трампа», – пояснил аналитик. Вместе с тем многое будет зависеть от правил проведения дебатов, вопросов, поведения модераторов. Американист прогнозирует: Харрис в ходе дискуссии с республиканцем, если она все же состоится, будет повторять традиционные программные вещи.

«Ей уже создают образ «прокурора Трампа». На дебатах она может выступить с критикой в адрес экс-президента. Тот станет оппонировать: Харрис поддерживала дефинансирование полиции, а теперь метит на роль главного копа», – предположил Дробницкий. Аналитик также указал: подобные нападки Харрис будут свидетельствовать о том, что Трампа в случае победы демократов посадят, но это – игра на обострение, которая в конечном счете приблизит гражданскую войну в США.

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что готова к дебатам с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом. По ее словам, избиратели заслуживают услышать эту дискуссию. При этом она обвинила Трампа в том, что он, по ее словам, «дал задний ход». «Он ранее согласился на это, а теперь, кажется, он пошел на попятную, но я готова», – сказала Харрис, ее слова приводит РИА «Новости».

Предвыборный штаб Трампа заявил, что не согласится на предвыборные дебаты кандидата с Харрис, пока демократы официально не определятся с ее кандидатурой, сообщает The Hill. Пресс-секретарь экс-президента США Стивен Чанг назвал Харрис «марксистской мошенницей» и отметил, что многие в Демократической партии убеждены, что она не сможет победить Трампа, и они ждут кого-нибудь получше». В связи с этим, сказал Чанг, «было бы неуместно договариваться с Харрис, потому что демократы все еще могут передумать».



Изначально предполагалось, что второй раунд дебатов состоится 10 сентября на телеканале ABC, однако тогда в планах было участие действующего президента США Джо Байдена, который, напомним, решил выйти из гонки. В связи с этим команда Трампа заявила, что пока не может точно обещать свое участие. В среду близкий к республиканцам телеканал Fox News предложил провести дебаты на их площадке 17 сентября.

В четверг Харрис официально объявила, что будет участвовать в выборах на пост президента, представляя Демократическую партию. Об это она сообщила на своей странице в соцсети X (ранее Twitter, соцсеть заблокирована в РФ). Харрис прикрепила агитационное видео, в котором обещает на высшем государственном посту бороться против нелегального применения огнестрельного оружия, за защиту детей от бедности, доступное здравоохранение и всеобщее равенство перед законом.

Однако пользователи Сети не оценили ролик. «Ты – Камала Харрис, и ты получила ноль голосов в праймериз Демократической партии», – написал пользователь real_defender. Другой комментатор отметил, что Харрис баллотируется в то время, когда в США высокая инфляция, большие налоги и открытые границы. «Ты – Камала Харрис, и у тебя самый низкий рейтинг среди всех вице-президентов в истории США», – добавила Bubblebathgirl.