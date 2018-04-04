Стало известно местонахождение капитана задержанного Украиной судна «Норд»

Капитан задержанного Украиной крымского рыболовецкого судна «Норд» доставлен в управлении Службы безопасности Украины в Херсоне и ожидает избрания меры пресечения, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма (структура в составе Генпрокуратуры Украины) Татьяна Тихончик.

«Постановлением суда он доставлен в город Херсон, в орган предварительного расследования, в главное управление службы безопасности АРК Крым, сейчас он там», – сообщила Тихончик, передает РИА «Новости».

В среду утром капитан задержанного Украиной российского судна «Норд» Владимир Горбенко был вывезен местными пограничниками в неизвестном направлении и до этого момента о его местонахождении не сообщалось.

Тем временем посольство России в Киеве потребовало от украинской стороны немедленно предоставить консульский доступ к членам экипажа задержанного судна «Норд».

«Посольство плотно работает по этому делу. Требуем от украинской стороны немедленно предоставить консульский доступ к российским гражданам, будем добиваться их освобождения и скорейшего возвращения судна владельцу», – сообщил представитель посольства.

Ранее капитан судна говорил, что экипаж арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд» подвергается унижениям и издевательствам со стороны сотрудников СБУ и украинских пограничников.

Судно с 10 моряками на борту в конце марта было захвачено украинскими пограничниками в Азовском море. «Норд» был транспортирован в Бердянск.

2 апреля украинские правоохранительные органы отобрали российские паспорта у экипажа рыболовецкого судна «Норд». Капитану предъявили подозрение, ему вменяется «нарушение порядка въезда» в Крым. Предполагается, что моряков вынуждают признать себя гражданами Украины.