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Блинкен подтвердил приверженность США принципу «одного Китая»
США привержены принципу «одного Китая», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Пекине.
Он также подчеркнул исключительную важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе, передает ТАСС.
Ранее Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Китая Ван И выразил беспокойство в связи с поддержкой, которую Пекин оказывает России.