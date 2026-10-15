Мирный житель погиб в ДНР из-за детонации взрывного устройства ВСУ

Мирный житель погиб в ДНР из-за детонации взрывного устройства

Tекст: Катерина Туманова

«В поле вблизи села Саханка Новоазовского муниципального округа при подрыве на взрывоопасном предмете погиб мужчина 1977 г.р.», – сказано в сообщении.

В управлении уточнили, что за сутки в ДНР было повреждено два объекта гражданской инфраструктуры в городском округе Донецк, Новоазовском муниципальном округе.

Всего на ДНР со стороны ВСУ было выпущено четыре единицы различных боеприпасов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 октября от атак дронов ВСУ один человек погиб и два пострадали в ДНР. Минобороны заявило об охоте дронов ВСУ за жителями Константиновки. Беспилотники ВСУ нанесли удар по складу МККК в Донецке.



