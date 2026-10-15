Хуситы заявили об ударе по истребителю Typhoon над провинцией Саада

Иран оценил договоренность России и США о поставках дизельного топлива

МИД Ирана: Любые страны могут решать вопросы поставок топлива в своих интересах

Tекст: Вера Басилая

«Любая страна может принимать решения в своих интересах», – заявил Багаи в ходе брифинга в Тегеране.

Он также задался вопросом, понадобилось бы США обращаться к России по вопросу поставок дизельного топлива для решения внутренних проблем, если бы ситуация в Ормузском проливе была иной, передает РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США ранее заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.

Правительство России объявило о частичном снятии с 10 октября запрета на экспорт дизельного топлива. Кабмин заявил, что эта мера позволит на первом этапе направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизельного топлива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД предупредил о провокациях Киева против дизельной сделки России и США.

В субботу решение о частичном снятии запрета на экспорт дизтоплива из России вступило в силу.

В воскресенье стало известно, что дизельная сделка между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом стала шоком для союзников Украины.