Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.0 комментариев
Обломки сбитых над Саудовской Аравией ракет хуситов ранили четырех человек
Al Jazeera: Обломки ракет хуситов ранили четырех человек в Саудовской Аравии
Представитель арабской коалиции генерал-майор Турки аль-Малики заявил о перехвате нацеленных на Эр-Рияд и Дахран ракет хуситов, в результате падения обломков которых пострадали не менее четырех человек.
Силы противовоздушной обороны перехватили в небе над Саудовской Аравией ракеты, выпущенные йеменскими повстанцами-хуситами. Обломки упали на жилые дома в столице королевства, в результате чего ранения получили по меньшей мере четыре человека, передает Al Jazeera.
Целями атак стали Эр-Рияд и Дахран, а также расположенная к югу от столицы провинция Эль-Хардж, сообщает Anadolu.
«Системы противовоздушной обороны обнаружили ракету, выпущенную террористами-хуситами, в небе над провинцией Эль-Хардж и нейтрализовали ее», – заявил Турки аль-Малики.
Международно признанное правительство Йемена сообщило об успешном продвижении своего наступления с целью возвращения территорий, удерживаемых хуситами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда. Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников и ракет. В воскресенье Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде.