Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.4 комментария
Аэропорт Домодедово вернулся к штатному режиму работы
Представитель Росавиации сообщил в Mаx-канале о возвращении аэропорта Домодедово к работе в штатном режиме.
«Аэропорт Домодедово: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.
До этого аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию ради безопасности пассажиров и экипажей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, попытка атаки беспилотников на Москву в ночь на 14 октября стала одной из крупнейших за два года. В среду число сбитых на подлете к Москве аппаратов превысило 100 штук.