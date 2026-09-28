Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.14 комментариев
В московском общежитии РГСУ сработала пожарная сигнализация
В общежитии Российского государственного социального университета (РГСУ) на северо-востоке Москвы сработала система пожарной сигнализации, началась эвакуация людей.
Срабатывание автоматической сигнализации произошло в здании РГСУ на Лосиноостровской улице, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
Из здания проводится эвакуация. По предварительным данным, причиной задымления стало приготовление пищи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в сгоревшем ТЦ в Стерлитамаке не сработала пожарная сигнализация.
В начале месяца из московского бизнес-центра «Авилон Плаза» эвакуировали 150 человек.
Весной очевидцы рассказали о панике при пожаре в ТЦ Калининграда.