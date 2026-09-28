Экспедиция «Дигория» превратит идеи молодежи в решения для государства

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Росмолодежь принимает участие в экспедиции «Дигория», поскольку для нас очень важно взаимодействие с молодыми исследователями, экспертами. Молодые люди – та категория граждан, которая очень четко и быстро улавливает новейшие тенденции и тренды», – пояснил руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров.

По его словам, в ходе экспедиции молодые исследователи смогут сформулировать задачи на будущее, часть из которых впоследствии может взять в работу Росмолодежь. «Синергия нашей деятельности и в целом органов исполнительной власти, и молодых исследователей крайне значима», – подчеркнул спикер. Кроме того, взаимодействие с Экспертным институтом социальных исследований позволяет Росмолодежи «становиться лучше и актуальнее», добавил он.

Гуров также отметил, что экспедиция создает уникальную площадку для диалога молодых исследователей, состоявшихся политологов, руководителей органов государственной власти и представителей негосударственных объединений. «В рамках каждой дискуссии происходит живой обмен мнениями, взглядами, постановка задач или краш-тест идей», – рассказал глава агентства.

При этом, по его мнению, особого внимания требует развитие социально-гуманитарного направления. «Тонкое понимание социальных связей и общественных процессов не менее важно, чем технологические вызовы, которые стоят перед Россией», – подчеркнул Гуров.

Новый формат работы с молодыми специалистами позволяет одновременно обсуждать образ будущего России и создавать условия для реализации потенциала нового поколения, считает гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин. По его словам, именно сочетание опыта профессиональных экспертов и взглядов молодых исследователей может помочь сформировать представление о том, какой должна быть страна в будущем.

«Сформулировав облик будущего и цели, к которым стремится Россия, мы сможем еще успешнее создавать среду для реализации возможностей и талантов будущих поколений, расширения их потенциала и инвестиций в себя. Принося пользу себе, своей семье и обществу, можно достичь куда больших результатов, чем порознь», – сказал собеседник.

Бетин подчеркнул, что при любых технологических изменениях России важно сохранять связь с культурными и традиционными ценностями. «Также стране нужна молодежь, в которой мы уверены и с которой Россия продолжит процветать и развиваться. Причем это будет происходить на основе культурных, традиционных ценностей, вне зависимости от кардинальных изменений, которые происходят в мире», – подчеркнул спикер.

Особое значение этот вопрос приобретает на фоне развития искусственного интеллекта, платформенных экономик и роботизации. «Нынешняя экспедиция – подтверждение того, что эксперты строят образ будущего России, не отрываясь от наших традиций и ценностей», – объяснил глава РСВ. По его словам, даже в условиях технологической трансформации важно, чтобы в центре будущего общества оставался человек.

Эту задачу Бетин связывает с социальной архитектурой, которая, по его словам, должна формировать образ будущего, в котором хотят жить граждане России. «В условиях неопределенности, турбулентности и переменчивости современного мира нельзя доверяться броуновскому движению – мы окажемся нигде. России важно четко и правильно ощущать свое высокое место в мировых цивилизациях, уметь управлять своими ресурсами, прежде всего – человеческими», – резюмировал Бетин.

В понедельник в Москве стартовала социально-гуманитарная экспедиция «Дигория». В ней участвуют 120 исследователей, которые в ходе дискуссий создадут проект образа будущего России. По маршруту теплохода предусмотрены остановки в Угличе, Мышкине, Ярославле и Дубне. Каждая точка призвана раскрыть свой аспект образа будущего – от политики до технологий.

Экспедиция продолжает всероссийский форум «Дигория», который на протяжении семи сезонов был площадкой для интеллектуальной работы и теперь проходит в новом, экспедиционном формате.

Перед началом мероприятия присутствующим было зачитано приветствие Сергея Кириенко, первого замруководителя администрации президента России. «Размышляя о будущем России, важно опираться на ее историческое и культурное наследие, понимать современные вызовы, видеть стремления и ожидания граждан», – отмечается в письме.

«Особая роль в этой работе принадлежит, безусловно, молодым исследователям. Ваши знания, инициативность и способность предлагать новые подходы необходимы для выработки решений, которые будут определять развитие страны. Уверен, что экспедиция станет пространством содержательной дискуссии и совместного творчества, а ее результаты послужат основой для перспективных научных, образовательных и общественных проектов», – указал Кириенко.