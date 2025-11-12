Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.2 комментария
Федор Конюхов в порту Ушуая начал подготовку к отплытию в Антарктиду
Путешественник Федор Конюхов прибыл в аргентинский порт Ушуая, чтобы начать подготовку к отплытию на остров Смоленск в Антарктиде, где он намерен развернуть исследовательскую станцию.
Федор Конюхов готовится к уникальной экспедиции в Антарктиду. По словам руководителя штаба экспедиции Оскара Конюхова, путешественник прибыл в аргентинский порт Ушуая и начал подготовку к отплытию на остров Смоленск.
Там он планирует развернуть первую в мире одиночную сезонную антарктическую исследовательскую станцию на предстоящие четыре месяца, передает ТАСС.
«Мы в Ушуая, Южная Америка. 15 ноября уходим из Ушуая, оттуда четыре дня до Смоленска. Важно отметить, что мы привезли с собой в качестве багажа весь палаточный лагерь для организации станции в Антарктиде», – сообщил Конюхов-младший.
Он добавил, что в воскресенье, 9 ноября, участники экспедиции посетили российское посольство в Буэнос-Айресе, встретились там с сотрудниками учреждения и соотечественниками.
В рамках экспедиции Федор Конюхов проведет серию научных исследований и экспериментов на острове Смоленск. Главной целью станет определение содержания микропластика в прибрежных водах Антарктического полуострова. Кроме того, путешественник установит флаг Смоленска, переданный ему главой города Александром Новиковым.
Архипелаг Южные Шетландские острова, состоящий из 24 островов, был нанесен на карту экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева в 1819–1820 годах. Многие острова изначально имели русские названия, но впоследствии были переименованы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Федор Конюхов завершил экспедицию через два океана на весельной лодке из-за поломок в Индийском океане. При этом он первым в истории пересек Южную Атлантику на весельной лодке. А июле Конюхов решил отправиться в кругосветку для изучения проблемы микропластика в океане.