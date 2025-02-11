Конюхов первым в истории пересек Южную Атлантику на веслах

Федор Конюхов стал первым человеком, пересекшим Южную Атлантику на весельной лодке

Tекст: Мария Иванова

Конюхов стал первым человеком, пересекшим Южную Атлантику на весельной лодке, передает ТАСС. Экспедиция стартовала 68 дней назад у берегов Южной Америки, Конюхов уже достиг Индийского океана.

В экспедиционном штабе сообщили: «Этой ночью лодка «Акрос» пересекла 20 градусов восточной долготы (мыс Игольный, ЮАР) и вышла в Индийский океан. Федор Конюхов стал первым в истории, кто смог пересечь Южную Атлантику на весельной лодке». Теперь перед ним лежит путь длиной 4,2 тыс. морских миль до мыса Люин в Западной Австралии.

В 2002 году Конюхов пересек Атлантический океан с востока на запад на лодке «Уралаз» за 46 дней. В 2014 году он переплыл Тихий океан от Чили до Австралии за 160 дней на лодке «Тургояк». В 2019 году он также пересек Тихий океан на лодке «Акрос» за 154 дня от Новой Зеландии до мыса Горн. Всего путешественник провел на веслах 428 дней на трех лодках.

Для текущей экспедиции Конюхову предстоит преодолеть 18 тыс. километров за 200 дней. Переход станет вторым этапом кругосветного маршрута в Южном океане.

Лодка «Акрос» была модернизирована для нового путешествия, она оснащена водонепроницаемыми отсеками и оборудованием для автономного плавания.

Как писала в декабре газета ВЗГЛЯД, Федор Конюхов встретит Новый год на одиночной весельной лодке в Южной Атлантике, где его новогодним блюдом станет кальмар, пойманный в океане.

В будущем российский путешественник планирует отправиться на остров Смоленск в Антарктике для изучения проблемы микропластика и открытия полярной станции.

А в июле прошлого года Конюхов установил рекорд по одиночному пребыванию на льдине у Северного полюса.