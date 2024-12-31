Конюхов рассказал, как отметит Новый год на лодке в Атлантике

Конюхов рассказал, что отметит Новый год на весельной лодке с кальмаром в Атлантике

Tекст: Мария Иванова

Конюхов встретит Новый год на борту своей весельной лодки в Южной Атлантике, передает РИА «Новости». Он рассказал, что на его праздничном столе будет кальмар, пойманный собственноручно. По его словам, это первый улов за 26 дней, поскольку ранее мешала погода и нехватка времени.

Конюхов начал путешествие в начале декабря, отправившись в одиночное плавание от мыса Горн до Австралии. Ожидается, что он преодолеет 9 тыс. морских миль за 200 дней. Его сын, Оскар Конюхов, сообщил, что на Новый год погода благоприятствовала, и лодка движется по курсу благодаря юго-западному ветру. За это время Конюхов преодолел более 2,6 тыс. километров.

Это путешествие является вторым этапом кругосветного маршрута в Южном океане. В 2018-2019 годах Федор Конюхов первым в истории совершил переход на весельной лодке через южный Тихий океан. По словам Оскара, нынешнее путешествие также уникально, так как никто ранее не проходил на весельной лодке от мыса Горн через Южную Атлантику в сторону Австралии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 декабря российский путешественник Федор Конюхов начал уникальную экспедицию на весельной лодке от пролива Дрейка в Аргентине до мыса Луин в Австралии, планируя преодолеть 18 тыс. километров за 200 дней.

В следующем году Конюхов планирует отправиться на остров Смоленск в Антарктике, чтобы в одиночку исследовать проблему микропластика и открыть там полярную станцию.

А в июле путешественник установил новый мировой рекорд по нахождению на одиночной исследовательской полярной станции в районе Северного полюса, проведя там почти 21 день.