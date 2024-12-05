Конюхов поплыл в Австралию на весельной лодке

Федор Конюхов начал переход от пролива Дрейка до Австралии на весельной лодке

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, путешественник начал свое необычное путешествие 5 декабря 2024 года в 05:30 утра по местному времени. Федор Конюхов отправился в путь из пролива Дрейка, направляясь в Австралию.



Экспедиция стартовала еще 30 ноября, когда яхта, доставлявшая весельную лодку Конюхова, покинула аргентинский порт Ушуайя. В течение первых трех дней путешественники пережидали шторм в проливе Дрейка. Сейчас сын Конюхова, Оскар, и команда возвращаются в Ушуайю.

Федор Конюхов намеревается преодолеть 18 тыс. километров за 200 дней, гребя на лодке по 15 часов ежедневно. Переход стал частью второго этапа кругосветного маршрута в Южном океане, начавшегося в районе 56-го градуса южной широты. Конюхов заявил: «Впервые весельная лодка будет находиться в этих широтах».

Первый этап кругосветного маршрута Конюхов завершил в 2018–2019 годах, преодолев 11 тыс. километров за 153 дня. Для нового этапа используется лодка «Акрос», которую специально модернизировали для длинного перехода через океан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экспедиция Конюхова стартовала 30 ноября, когда порт Ушуайя в Аргентине покинула экспедиционное судно, доставившее путешественника до пролива Дрейка 5 декабря.

В июле 2023 года Конюхов установил новый мировой рекорд, проведя почти 21 день на одиночной исследовательской полярной станции в районе Северного полюса.

В декабре следующего года Конюхов планирует совершить экспедицию на остров Смоленск в Антарктике, чтобы в одиночку исследовать проблему микропластика и открыть там полярную станцию.